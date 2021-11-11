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https://tr.sputniknews.com/20211111/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-sedat-peker-sorusuna-yanit-verdi-konu-yargida-1050698839.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Sedat Peker' sorusuna yanıt verdi: Konu yargıda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Sedat Peker' sorusuna yanıt verdi: Konu yargıda
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan vekil kim?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “TBMM... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:17+0300
2021-11-11T14:17+0300
türkiye
süleyman soylu
garo paylan
sedat peker
milletvekili
yargı
suç örgütü
fuat oktay
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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Paylan'ın soruları arasında, 'Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan vekil' de vardı.Öte yandan, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu da sordu.Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Paylan’ın sorusuna yaklaşık 1 hafta sonra yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti.Sedat Peker sorusuna yanıt: Konu yargıdaHDP’li Paylan’ın Oktay’a yönelttiği sorular arasında, suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Sedat Peker’den bir milletvekilinin 10 bin dolar aldığı iddiası da yer aldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun savcılara açıklama yapıp yapmadığını soran Paylan’a Oktay, “TBMM Başkanımız Sayın Şentop ‘gerekli açıklamayı ve işlemleri yapmış’, konu yargıya intikal etmiştir” yanıtını vermekle yetindi.Erdoğan’ın ‘Faiz neden enflasyon sonuç’ teziPaylan, Oktay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kez dile getirdiği faizle ilgili tezini hatırlatarak “Faiz neden enflasyon sonuç mudur?” diye de sordu Oktay, enflasyon faiz ilişkisine yönelik iktisat alanındaki çalışmaların, ilişkinin yönüyle ilgili farklı sonuçları içerdiğini belirterek şunları söyledi:“Enflasyonun nedeninin talep yönlü ya da arz yönlü unsurlara dayanması farklı sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır. Faizin enflasyonun nedeni olduğu görüşünün temelinde üretim unsurları ve girdi fiyatlarının talep dışı nedenlerle bir diğer ifade ile çeşitli maliyet unsurları nedeniyle artması yatmaktadır. Faiz de maliyet unsurlarından biri olması sebebiyle yüksek olduğu durumda enflasyon artışına neden olabilmektedir"
https://tr.sputniknews.com/20211111/erkam-yildirimin-sikyeti-uzerine-sedat-pekere-dava-acildi-1050695788.html
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süleyman soylu, garo paylan, sedat peker, milletvekili, yargı, suç örgütü, fuat oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Sedat Peker' sorusuna yanıt verdi: Konu yargıda

14:17 11.11.2021
© AACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan vekil kim?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “TBMM Başkanımız Sayın Şentop ‘gerekli açıklamayı ve işlemleri yapmış’, konu yargıya intikal etmiştir” ifadesini kullandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Paylan'ın soruları arasında, 'Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan vekil' de vardı.
Öte yandan, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu da sordu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Paylan’ın sorusuna yaklaşık 1 hafta sonra yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti.

Sedat Peker sorusuna yanıt: Konu yargıda

HDP’li Paylan’ın Oktay’a yönelttiği sorular arasında, suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Sedat Peker’den bir milletvekilinin 10 bin dolar aldığı iddiası da yer aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun savcılara açıklama yapıp yapmadığını soran Paylan’a Oktay, “TBMM Başkanımız Sayın Şentop ‘gerekli açıklamayı ve işlemleri yapmış’, konu yargıya intikal etmiştir yanıtını vermekle yetindi.

Erdoğan’ın ‘Faiz neden enflasyon sonuç’ tezi

Paylan, Oktay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kez dile getirdiği faizle ilgili tezini hatırlatarak “Faiz neden enflasyon sonuç mudur?” diye de sordu Oktay, enflasyon faiz ilişkisine yönelik iktisat alanındaki çalışmaların, ilişkinin yönüyle ilgili farklı sonuçları içerdiğini belirterek şunları söyledi:
Enflasyonun nedeninin talep yönlü ya da arz yönlü unsurlara dayanması farklı sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır. Faizin enflasyonun nedeni olduğu görüşünün temelinde üretim unsurları ve girdi fiyatlarının talep dışı nedenlerle bir diğer ifade ile çeşitli maliyet unsurları nedeniyle artması yatmaktadır. Faiz de maliyet unsurlarından biri olması sebebiyle yüksek olduğu durumda enflasyon artışına neden olabilmektedir"

Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
POLİTİKA
Erkam Yıldırım'ın şikâyeti üzerine Sedat Peker'e dava açıldı
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