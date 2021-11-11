İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.