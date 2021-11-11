Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211111/kilicdaroglu-erdogan-gibi-ekonomist-degilim-1050694405.html
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim
Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim
Antalya'da hal ziyareti yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin maliyet artışları hakkında "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" sözlerine... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T12:31+0300
2021-11-11T12:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
antalya
kemal kılıçdaroğlu
çiftçi
ekonomist
muhittin böcek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050694371_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_21a1a8863db7301e6a18766848352311.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 05.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ni ziyaret ederek, esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dinledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, esnaf ve çalışanlarla kahvaltı da yaptı.Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği çiftçiler gübre, ilaç, mazot, fide, elektrik, yakıt gibi birçok üründe yaşanan yüksek artışların maliyetleri de aşırı oranda artırdığını belirterek, para kazanamadıklarından dert yandı. Çiftçi ve işçileri dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir gün inşallah düzelir, herkes güler yüzle alışveriş yapar, siz de rahat ederseniz vatandaş da, az kaldı. Az kaldı inşallah beraber çözeceğiz" dedi.'İnsanlar toprağına küsüyor'Kahvaltıda Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin eski başkanı Nevzat Akcan, "Biz hiç iyi değiliz Sayın Genel Başkanım, 20-25 yıl önceki fiyatlardan ürün satıyoruz. Artık hiç kimseyi tutma şansımız kalmadı, her geçen gün toprağına küsüyor insanlar. 6 ay önce 100 liralık gübre olmuş 500 lira. Bu maliyetin altından kalkma şansı yok. Olmayan bir düşman gösteriliyor. 'Aracı, fırsatçı, kan emici' hatta daha ilerisi 'terörist' ilan ediyorlar ama bu sektörün hiçbir zincirinde bu paraları kazanan asla yok. Bu çalışan insanlar her gün gece 12.00- 01.00'de ayakta. Ama maalesef, 'aracı, fırsatçı terörist' ilan ediliyor. Asla böyle bir şey yok sektörümüzde" diye yakındı.'Alın teri dökenden terörist mi olur'Kılıçdaroğlu ise "Efendim olmaz ya, üreticiden terörist mi olur Allah aşkına, alın teri dökenden terörist mi olur. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Bakın siz olmasanız biz akşam sofrada oturup yemek de yiyemeyiz, sabah kahvaltı da yapamayız. Siz üretiyorsunuz, siz çalışıyorsunuz, siz emek harcıyorsunuz. Sabaha karşı 03.00, 04.00, 05.00'te buraya geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya'ya değil, bütün Türkiye'ye, her tarafına mal gönderiyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız hizmet çok değerli. Biz ondan eminiz, çok büyük paralar da kazanmıyorsunuz, keşke büyük paralar kazansa, yani en büyük arzumuz o, herkes para kazansın. Ama malı gönderiyorsunuz Rusya´dan dönüyorsa bunun ciddi sıkıntıları var. Orada dış politikada sorunumuz var. Biraz Ortadoğu'ya da açılmak lazım, orayla da barışmak lazım. Yani niye kavga ettik, Suriye'ye, Lübnan'a, Mısır'a her tarafa mal gönderelim yani niye kavga ediyoruz" diye konuştu.'Gübre, mazot fiyatları daha da artacak gibi börünüyor'Aksu'daki bir kadın çiftçi de mazot, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ederken, "Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim, onu söyleyeyim" karşılığını verdi. Şikayet eden üreticilerin yanı sıra bir de şehirde yaşayan asgari ücretliler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "O da şikayetçi, o da pazara gidiyor. Bu biberi alıp yiyemez. Ama önümüzde biraz daha zor günler gelecek. Söylediğiniz gübre fiyatları biraz daha artacak, mazot fiyatları artacak gibi görünüyor. Çare belli, az kaldı çareyi halledeceğiz inşallah" dedi.'AK Parti millet vekilleri geldi mi?'Bir nakliyeci ise sadece Adapazarı-Bayrampaşa Hali arasında otoban-köprü geçişleri için 700-800 TL ödediklerini, Antalya'dan Bayrampaşa Hali'ne gidiş-geliş maliyetin 6 bin 500 TL olduğunu söyledi. Kilogramda sadece 50 kuruş navlun ücreti, boş kasa, işçi ve ardiye gibi diğer giderleri de sıralayan nakliyeciye Kılıçdaroğlu, "Hiç AK Parti milletvekilleri gelip size sordu mu, 'Derdiniz var mıdır, yok mudur, biz götürelim hükümete, en azından çözümleri söyleyelim, dertleri anlatalım´ diye gelip sizlerle hiç görüştüler mi" diye sordu. Nakliyeci, "Yok biz rastlamadık. Gelen olduysa da biz ulaşamadık kendilerine" dedi.'Moralinizi bozmayın, bu işi çözeceğiz'Enflasyonu yükselten şeylerin gübre, ilaç, fide, mazota gelen zamlar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Siz ne yapacaksanız? Bol paranız olsaydı bunlarla karşılaşmazdınız. Parası olan veriyor altınıydı, döviziydi getiriyor, yatırıyor dünyanın parasını kazanıyor, 5 liralık dolar oldu 10 lira işte geldiğimiz nokta bu. Dönüyoruz çiftçiye 'niye bunlar pahalı', ne yapsın. Gaza, mazota, ilaca, fideye, tohuma zam yapıyorsun, gerekirse dışarıdan getiriyorsun, dünyanın parasını veriyorsun, dönüyorsun bizim çiftçiye 'niye pahalı oldu, tarlada bu kadar, orada bu kadar.' Bu tarladan çıkıp da İstanbul'a gidinceye kadar havadan mı gidiyor, kamyona yükleyeceksiniz. Sonuçta onun da parası var, orada da şoför çalışıyor" diye konuştu.Kılıçdaroğlu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle 3, 5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Kasım 2020 günü taburcu oluşunun yıl dönümünde Başkan Böcek'e nazar boncuğu taktı. Böcek ise Kılıçdaroğlu'na Antalya'ya özgü yörük kıyafetlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050694371_107:0:718:458_1920x0_80_0_0_ee40c81a0993445bbd242884d64d9e96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, antalya, kemal kılıçdaroğlu, çiftçi, ekonomist, muhittin böcek

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim

12:31 11.11.2021 (güncellendi: 12:43 11.11.2021)
© DHAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
Abone ol
Antalya'da hal ziyareti yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin maliyet artışları hakkında "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" sözlerine, "Erdoğan gibi ekonomist değilim" diye yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 05.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ni ziyaret ederek, esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dinledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, esnaf ve çalışanlarla kahvaltı da yaptı.
Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği çiftçiler gübre, ilaç, mazot, fide, elektrik, yakıt gibi birçok üründe yaşanan yüksek artışların maliyetleri de aşırı oranda artırdığını belirterek, para kazanamadıklarından dert yandı. Çiftçi ve işçileri dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir gün inşallah düzelir, herkes güler yüzle alışveriş yapar, siz de rahat ederseniz vatandaş da, az kaldı. Az kaldı inşallah beraber çözeceğiz" dedi.

'İnsanlar toprağına küsüyor'

Kahvaltıda Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin eski başkanı Nevzat Akcan, "Biz hiç iyi değiliz Sayın Genel Başkanım, 20-25 yıl önceki fiyatlardan ürün satıyoruz. Artık hiç kimseyi tutma şansımız kalmadı, her geçen gün toprağına küsüyor insanlar. 6 ay önce 100 liralık gübre olmuş 500 lira. Bu maliyetin altından kalkma şansı yok. Olmayan bir düşman gösteriliyor. 'Aracı, fırsatçı, kan emici' hatta daha ilerisi 'terörist' ilan ediyorlar ama bu sektörün hiçbir zincirinde bu paraları kazanan asla yok. Bu çalışan insanlar her gün gece 12.00- 01.00'de ayakta. Ama maalesef, 'aracı, fırsatçı terörist' ilan ediliyor. Asla böyle bir şey yok sektörümüzde" diye yakındı.

'Alın teri dökenden terörist mi olur'

Kılıçdaroğlu ise "Efendim olmaz ya, üreticiden terörist mi olur Allah aşkına, alın teri dökenden terörist mi olur. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Bakın siz olmasanız biz akşam sofrada oturup yemek de yiyemeyiz, sabah kahvaltı da yapamayız. Siz üretiyorsunuz, siz çalışıyorsunuz, siz emek harcıyorsunuz. Sabaha karşı 03.00, 04.00, 05.00'te buraya geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya'ya değil, bütün Türkiye'ye, her tarafına mal gönderiyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız hizmet çok değerli. Biz ondan eminiz, çok büyük paralar da kazanmıyorsunuz, keşke büyük paralar kazansa, yani en büyük arzumuz o, herkes para kazansın. Ama malı gönderiyorsunuz Rusya´dan dönüyorsa bunun ciddi sıkıntıları var. Orada dış politikada sorunumuz var. Biraz Ortadoğu'ya da açılmak lazım, orayla da barışmak lazım. Yani niye kavga ettik, Suriye'ye, Lübnan'a, Mısır'a her tarafa mal gönderelim yani niye kavga ediyoruz" diye konuştu.

'Gübre, mazot fiyatları daha da artacak gibi börünüyor'

Aksu'daki bir kadın çiftçi de mazot, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ederken, "Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim, onu söyleyeyim" karşılığını verdi.
Şikayet eden üreticilerin yanı sıra bir de şehirde yaşayan asgari ücretliler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "O da şikayetçi, o da pazara gidiyor. Bu biberi alıp yiyemez. Ama önümüzde biraz daha zor günler gelecek. Söylediğiniz gübre fiyatları biraz daha artacak, mazot fiyatları artacak gibi görünüyor. Çare belli, az kaldı çareyi halledeceğiz inşallah" dedi.

'AK Parti millet vekilleri geldi mi?'

Bir nakliyeci ise sadece Adapazarı-Bayrampaşa Hali arasında otoban-köprü geçişleri için 700-800 TL ödediklerini, Antalya'dan Bayrampaşa Hali'ne gidiş-geliş maliyetin 6 bin 500 TL olduğunu söyledi. Kilogramda sadece 50 kuruş navlun ücreti, boş kasa, işçi ve ardiye gibi diğer giderleri de sıralayan nakliyeciye Kılıçdaroğlu, "Hiç AK Parti milletvekilleri gelip size sordu mu, 'Derdiniz var mıdır, yok mudur, biz götürelim hükümete, en azından çözümleri söyleyelim, dertleri anlatalım´ diye gelip sizlerle hiç görüştüler mi" diye sordu. Nakliyeci, "Yok biz rastlamadık. Gelen olduysa da biz ulaşamadık kendilerine" dedi.

'Moralinizi bozmayın, bu işi çözeceğiz'

Enflasyonu yükselten şeylerin gübre, ilaç, fide, mazota gelen zamlar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Siz ne yapacaksanız? Bol paranız olsaydı bunlarla karşılaşmazdınız. Parası olan veriyor altınıydı, döviziydi getiriyor, yatırıyor dünyanın parasını kazanıyor, 5 liralık dolar oldu 10 lira işte geldiğimiz nokta bu. Dönüyoruz çiftçiye 'niye bunlar pahalı', ne yapsın. Gaza, mazota, ilaca, fideye, tohuma zam yapıyorsun, gerekirse dışarıdan getiriyorsun, dünyanın parasını veriyorsun, dönüyorsun bizim çiftçiye 'niye pahalı oldu, tarlada bu kadar, orada bu kadar.' Bu tarladan çıkıp da İstanbul'a gidinceye kadar havadan mı gidiyor, kamyona yükleyeceksiniz. Sonuçta onun da parası var, orada da şoför çalışıyor" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle 3, 5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Kasım 2020 günü taburcu oluşunun yıl dönümünde Başkan Böcek'e nazar boncuğu taktı. Böcek ise Kılıçdaroğlu'na Antalya'ya özgü yörük kıyafetlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:03Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde
12:50Elon Musk'ın iş görüşmelerinde en çok sorduğu soru
12:43Önce dolandırdılar, haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler
12:38Çekya'da hükümet istifa etti, yeni AB şüphecisi başbakan yolda
12:35AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, Bosna Hersek’in ulusal bütünlüğünden yanadır
12:31Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim
12:24Koronavirüse yakalananlar neden negatif çıkıyor?
12:20Prof. Dr. Kozanoğlu: Tesisat borusu geçirmek için kirişi keseni gördüm
12:16Aeroflot 'göçmenleri Belarus-Polonya sınırına taşıdığı' iddialarını yalanladı
12:00Macaristan Başbakanı Orban, Ankara'ya geliyor
11:59Almanya'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
11:58Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama kararı
11:49'Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Arveladze ile anlaştı' iddiası
11:44Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek
11:33Küba Dışişleri: Havana'da bulunan yabancı gazeteciler ABD'den tehditler alıyor
11:26420 gram doğan Curtis 'dünyanın en prematüre bebeği' oldu
11:26Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: İki doz BioNTech olanlarda Turkovac'ın etkisi araştırılacak
11:24Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
11:14Çinli e-ticaret devi JDcom, 'dijital yuan'ı kabul etti
11:11Yahudi cemaatinin 'Kulüp' yorumu: Diziyi izleyenler ‘Bu insanlar da bizim gibiymiş’ diyor