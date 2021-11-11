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https://tr.sputniknews.com/20211111/multeci-cocuk-kuklasi-amal-10-metrelik-stormla-bulustu-glasgowda-iklim-protestolarina-katildilar-1050696654.html
Mülteci çocuk kuklası Amal, 10 metrelik Storm'la buluştu: Glasgow'da iklim protestolarına katıldılar
Mülteci çocuk kuklası Amal, 10 metrelik Storm'la buluştu: Glasgow'da iklim protestolarına katıldılar
Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, son durağı Glasgow’da dev İskoç kuklası ‘Storm’ ile buluştu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T13:31+0300
2021-11-11T13:31+0300
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küçük amal
yaşam
glasgow
protestolar
iklim
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Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal ve dev İskoç kuklası Storm, Birleşmiş Milletler (BM) iklim konferansı COP26'nın yapıldığı Glasgow'da protesto yürüyüşüne katıldı. Adı Arapçada umut anlamına gelen 3.5 metre boyundaki Küçük Amal, Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlandı. 10 metre boyunda bir deniz tanrıçası olan dev kukla 'Storm' ise İskoç yardım kuruluşu 'Vision Mechanics' tarafından geri dönüştürülmüş ve doğal malzemelerden yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211104/turkiyeden-yola-cikan-suriyeli-multeci-cocuk-kuklasi-amal-yolculugunu-tamamladi-1050466324.html
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Mülteci çocuk kuklası Amal, 10 metrelik Storm'la buluştu: Glasgow'da iklim protestolarına katıldılar 13:31 11.11.2021 (güncellendi: 13:45 11.11.2021)
Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, son durağı Glasgow’da dev İskoç kuklası ‘Storm’ ile buluştu.
Suriyeli mülteci çocuk kuklası
Amal ve dev İskoç kuklası Storm, Birleşmiş Milletler (BM) iklim konferansı COP26'nın yapıldığı Glasgow'da protesto yürüyüşüne katıldı.
Adı Arapçada umut anlamına gelen 3.5 metre boyundaki Küçük Amal, Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlandı.
10 metre boyunda bir deniz tanrıçası olan
dev kukla 'Storm' ise İskoç yardım kuruluşu 'Vision Mechanics' tarafından geri dönüştürülmüş ve doğal malzemelerden yapıldı.