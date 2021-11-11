https://tr.sputniknews.com/20211111/multeci-cocuk-kuklasi-amal-10-metrelik-stormla-bulustu-glasgowda-iklim-protestolarina-katildilar-1050696654.html

Mülteci çocuk kuklası Amal, 10 metrelik Storm'la buluştu: Glasgow'da iklim protestolarına katıldılar

Mülteci çocuk kuklası Amal, 10 metrelik Storm'la buluştu: Glasgow'da iklim protestolarına katıldılar

Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, son durağı Glasgow’da dev İskoç kuklası ‘Storm’ ile buluştu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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küçük amal

yaşam

glasgow

protestolar

iklim

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Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal ve dev İskoç kuklası Storm, Birleşmiş Milletler (BM) iklim konferansı COP26'nın yapıldığı Glasgow'da protesto yürüyüşüne katıldı. Adı Arapçada umut anlamına gelen 3.5 metre boyundaki Küçük Amal, Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlandı. 10 metre boyunda bir deniz tanrıçası olan dev kukla 'Storm' ise İskoç yardım kuruluşu 'Vision Mechanics' tarafından geri dönüştürülmüş ve doğal malzemelerden yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211104/turkiyeden-yola-cikan-suriyeli-multeci-cocuk-kuklasi-amal-yolculugunu-tamamladi-1050466324.html

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küçük amal, glasgow, protestolar, iklim