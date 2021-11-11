https://tr.sputniknews.com/20211111/once-dolandirdilar-haberlere-cikinca-caldiklari-parayi-geri-getirip-helallik-istediler-1050694966.html

Önce dolandırdılar, haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler

Önce dolandırdılar, haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler

Arnavutköy’de bir kuruyemiş dükkanında gelen dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayarak 800 TL para çaldı. Yaşananların haberlere yansımasının... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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dolandırıcılık

türkiye

arnavutköy

hırsızlık

helal

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Arnavutköy’de edinilen bilgiye göre, dükkan içerisine giren 3 dolandırıcı tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayıp kafasının karışmasını sağlayarak 800 TL para çaldı. Yaşanan olay ise haberlere yansıyınca, geri adım atan dolandırıcılar aynı dükkana gelerek pişman olduklarını söyleyip, paranın iki katını bıraktı. Parayı bırakan şahıslar, kuruyemişçiden şikayetçi olmamalarını rica etti.‘Ben korktum, onlar paranın iki katını verip helallik istediler’Yaşadıklarını anlatan işyeri kasiyeri Ebru Fındık, “Ben dükkanda çalıştığım esnada 3 kişi gelip bu işlemi yapmışlardı. Dün yine geldiler onları görünce ilk başta korktum ama çaldıkları paranın iki katını vererek benden helallik istediler. Gerçekten şoke oldum ne yapacağımı bilemedim ve daha sonradan gittiler” dedi.Yaşananlarla alakalı konuşan işletme sahibi Yusuf Kaya, şunları söyledi:

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türkiye

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dolandırıcılık, arnavutköy, hırsızlık, helal