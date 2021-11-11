https://tr.sputniknews.com/20211111/politico-ab-ulkeleri-belarusa-yeni-yaptirimlari-onumuzdeki-hafta-kabul-etmeyi-planliyor-1050684229.html

Politico: AB ülkeleri, Belarus'a yeni yaptırımları önümüzdeki hafta kabul etmeyi planlıyor

Politico: AB ülkeleri, Belarus'a yeni yaptırımları önümüzdeki hafta kabul etmeyi planlıyor

AB'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle önümüzdeki hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığı belirtildi. Aeroflot ve THY'nin de... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T02:53+0300

2021-11-11T02:53+0300

2021-11-11T02:53+0300

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yaptırım

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ABD'li Politico sitesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yeni yaptırımlar, önümüzdeki pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında kabul edilebilir.Politico'ya demeç veren kaynaklar, Belarus'tan göçmen akışını durdurmaya çalışan AB'nin, yasadışı göçmenlerin kendi ülkelerinden AB sınırlarına taşınmasına yardımcı olan havayolu şirketleri ve yetkililer üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade etti.Kaynaklar, 27 AB büyükelçisinin bugün yapacağı toplantıda Belarus'a yaptırım uygulamanın yasal zeminini oluşturmak için 'ticari kişiler' kategorisini ekleyebileceğini kaydetti. Yeni yaptırım listesinin hafta sonuna kadar hazırlanmasının planlandığı bildirildi.Yaptırım paketinin iki bölümden oluşacağını söyleyen bir diplomat, bir bölümde göçmenlere destek verilmesinde sorumluluğu bulunan kişi ve gruplarında, diğerinde ise Belarus'ta insan haklarının ihlal edilmesinde sorumluluğu bulunanların yer alacağını söyledi.'Aeroflot ve THY de yaptırımlara maruz kalabilir'Diplomat, yaptırımların Belarus'un resmi havayolu şirketi Belavia'ya darbe vuracağını, Minsk'e sefer düzenleyen Rus Aerofolot, UTair ve Nordwind Airlines ile THY ve FlyDubai'nin de yaptırımlara maruz kalabileceğini ekledi.Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından AB'nin yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklediğini söylemişti.Makey, "Zaman geçtikçe, her iki ülke için de durum daha da zorlaşıyor, Minsk ve Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı artıyor. Bugün Belarus'a karşı farklı yönlerden gerçekli bir kapsamlı saldırganlık yürütülüyor. Tüm ülkelerle yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, ülkelerimize yönelik hiçbir hasmane eylemin yanıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini düşünüyoruz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html

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