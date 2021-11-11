Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/politico-ab-ulkeleri-belarusa-yeni-yaptirimlari-onumuzdeki-hafta-kabul-etmeyi-planliyor-1050684229.html
Politico: AB ülkeleri, Belarus'a yeni yaptırımları önümüzdeki hafta kabul etmeyi planlıyor
Politico: AB ülkeleri, Belarus'a yeni yaptırımları önümüzdeki hafta kabul etmeyi planlıyor
AB'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle önümüzdeki hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığı belirtildi. Aeroflot ve THY'nin de... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T02:53+0300
2021-11-11T02:53+0300
dünya
belarus
avrupa birliği
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050660411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c0bb4c8fcce401ae3eefec68826c92e.jpg
ABD'li Politico sitesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yeni yaptırımlar, önümüzdeki pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında kabul edilebilir.Politico'ya demeç veren kaynaklar, Belarus'tan göçmen akışını durdurmaya çalışan AB'nin, yasadışı göçmenlerin kendi ülkelerinden AB sınırlarına taşınmasına yardımcı olan havayolu şirketleri ve yetkililer üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade etti.Kaynaklar, 27 AB büyükelçisinin bugün yapacağı toplantıda Belarus'a yaptırım uygulamanın yasal zeminini oluşturmak için 'ticari kişiler' kategorisini ekleyebileceğini kaydetti. Yeni yaptırım listesinin hafta sonuna kadar hazırlanmasının planlandığı bildirildi.Yaptırım paketinin iki bölümden oluşacağını söyleyen bir diplomat, bir bölümde göçmenlere destek verilmesinde sorumluluğu bulunan kişi ve gruplarında, diğerinde ise Belarus'ta insan haklarının ihlal edilmesinde sorumluluğu bulunanların yer alacağını söyledi.'Aeroflot ve THY de yaptırımlara maruz kalabilir'Diplomat, yaptırımların Belarus'un resmi havayolu şirketi Belavia'ya darbe vuracağını, Minsk'e sefer düzenleyen Rus Aerofolot, UTair ve Nordwind Airlines ile THY ve FlyDubai'nin de yaptırımlara maruz kalabileceğini ekledi.Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından AB'nin yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklediğini söylemişti.Makey, "Zaman geçtikçe, her iki ülke için de durum daha da zorlaşıyor, Minsk ve Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı artıyor. Bugün Belarus'a karşı farklı yönlerden gerçekli bir kapsamlı saldırganlık yürütülüyor. Tüm ülkelerle yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, ülkelerimize yönelik hiçbir hasmane eylemin yanıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini düşünüyoruz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html
belarus
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050660411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad6d04cdb26e2ee595b988c7d3d450be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, avrupa birliği, yaptırım

Politico: AB ülkeleri, Belarus'a yeni yaptırımları önümüzdeki hafta kabul etmeyi planlıyor

02:53 11.11.2021
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOVPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOV
Abone ol
AB'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle önümüzdeki hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığı belirtildi. Aeroflot ve THY'nin de yaptırım listesine eklenebileceği ifade edildi.
ABD'li Politico sitesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yeni yaptırımlar, önümüzdeki pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında kabul edilebilir.

Politico'ya demeç veren kaynaklar, Belarus'tan göçmen akışını durdurmaya çalışan AB'nin, yasadışı göçmenlerin kendi ülkelerinden AB sınırlarına taşınmasına yardımcı olan havayolu şirketleri ve yetkililer üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade etti.

Kaynaklar, 27 AB büyükelçisinin bugün yapacağı toplantıda Belarus'a yaptırım uygulamanın yasal zeminini oluşturmak için 'ticari kişiler' kategorisini ekleyebileceğini kaydetti. Yeni yaptırım listesinin hafta sonuna kadar hazırlanmasının planlandığı bildirildi.

Yaptırım paketinin iki bölümden oluşacağını söyleyen bir diplomat, bir bölümde göçmenlere destek verilmesinde sorumluluğu bulunan kişi ve gruplarında, diğerinde ise Belarus'ta insan haklarının ihlal edilmesinde sorumluluğu bulunanların yer alacağını söyledi.

'Aeroflot ve THY de yaptırımlara maruz kalabilir'

Diplomat, yaptırımların Belarus'un resmi havayolu şirketi Belavia'ya darbe vuracağını, Minsk'e sefer düzenleyen Rus Aerofolot, UTair ve Nordwind Airlines ile THY ve FlyDubai'nin de yaptırımlara maruz kalabileceğini ekledi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından AB'nin yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklediğini söylemişti.

Makey, "Zaman geçtikçe, her iki ülke için de durum daha da zorlaşıyor, Minsk ve Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı artıyor. Bugün Belarus'a karşı farklı yönlerden gerçekli bir kapsamlı saldırganlık yürütülüyor. Tüm ülkelerle yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, ülkelerimize yönelik hiçbir hasmane eylemin yanıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini düşünüyoruz" demişti.
Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
DÜNYA
Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor
Dün, 14:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:52FSB, Kırım’da Ukrayna istihbaratı için çalışan bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı
03:46John Wick 4'ün resmi adı belli oldu
03:30Rus uzman: Türkiye, ABD'nin Karadeniz maceralarına katılıyor, fakat onları desteklemiyor
03:19Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak
02:54ABD Adalet Bakanlığı Uber'e 'engellilerden fazla para alma' davası açtı
02:53Politico: AB ülkeleri, Belarus'a yeni yaptırımları önümüzdeki hafta kabul etmeyi planlıyor
02:48Rusya: ABD’nin topladığı Kovid-19’la mücadele konulu bakanlar görüşmesine katılmayacak
02:44Galatasaray Başkanı Elmas: Kulübü borç batağına bizler soktuk
02:30Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
02:08MÜSİAD: Asgari ücretteki artış enflasyonun en az 10 puan üzerinde olmalı
01:58ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi
01:52Cristiano Ronaldo'nun kazandığı para ortaya çıktı
01:42West Ham United'ın yüzde 27'lik hissesi satıldı
01:42Meclis'te Katar tartışması: 'Polisimiz başka bir ülkede stat korumalığı yapmayı hiç yakıştıramayız'
01:25YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu
01:18SpaceX, NASA 'Crew-3' uçuşuyla uzaya 4 astronot gönderecek
00:55Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak
00:54Somali'den ölümcül kuraklığa karşı küresel yardım çağrısı
00:44Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi
00:35Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı