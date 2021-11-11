https://tr.sputniknews.com/20211111/rizede-kurtarma-calismasina-katilan-jandarma-araci-ucuruma-yuvarlandi-1050708576.html
Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı
Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, uçuruma düşen kadın ile kurtarma çalışmaları sırasında araçla uçuruma yuvarlanan jandarma personeli yaralandı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:51+0300
2021-11-11T17:51+0300
2021-11-11T17:51+0300
türkiye
afad
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rize
kurtarma
düşüş
uçurum
ambulans
telefon
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çat köyünde cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.Bu sırada jandarma uzman çavuş T.K. yönetimindeki 53 JAA 146 plakalı kamyonet, bölgeye ulaşan ambulansa yol verdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.Kazada yaralanan T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle yola taşındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/ambulansin-altinda-kalmaktan-kil-payi-kurtuldular-1049659776.html
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afad, selfie, rize, kurtarma, düşüş, uçurum, ambulans, telefon
Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, uçuruma düşen kadın ile kurtarma çalışmaları sırasında araçla uçuruma yuvarlanan jandarma personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çat köyünde cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada jandarma uzman çavuş T.K. yönetimindeki 53 JAA 146 plakalı kamyonet, bölgeye ulaşan ambulansa yol verdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle yola taşındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.