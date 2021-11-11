https://tr.sputniknews.com/20211111/roscosmos-ay-venus-ve-mars-arastirmalarina-ek-fon-saglanacak-1050717389.html

Roscosmos: Ay, Venüs ve Mars araştırmalarına ek fon sağlanacak

Roscosmos: Ay, Venüs ve Mars araştırmalarına ek fon sağlanacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, uzay endüstrisinin gelişimine sağlanacak ek fonun planlanan bilimsel araştırmaları hayata... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T23:39+0300

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Rogozin, “Rusya Hükümeti’nin, Roscosmos’a ek fon sağlama kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatlarını yerine getirmeye izin verecek, temel uzay araştırma programıyla ilgili sorunları, önde gelen uzay ajansları düzeyinde çözmek için gerekli koşulları yaratacak” diye açıkladı.Ek fonun, Ay ve Venüs araştırmaları gibi alanlardaki çalışmalara gereken finansmanı sağlama fırsatını vereceği ifade edildi. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı ile ortaklaşa 2022’de başlatılması planlanan ExoMars projesi kapsamında çalışmalar finanse edilecek.Roket ve uzay endüstrisindeki işletmelerin, şu ana kadar imzalanmış ve uygulanmakta olan sözleşmeler kapsamındaki finansmanlarını tam alacakları kaydedildi.

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