https://tr.sputniknews.com/20211111/rus-disisleri-abnin-yaptirimlari-genisletmesi-durumunda-minske-omuz-vermeye-haziriz-1050712629.html

Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız

Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, AB’nin Belarus’a yönelik yaptırımları genişletmesi halinde, Moskova’nın Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazır olduğunu söyledi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T20:28+0300

2021-11-11T20:28+0300

2021-11-11T20:28+0300

dünya

rusya

avrupa birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044642736_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41b1522568a3a1adf04c89cebce4705.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e demecinde, Moskova'nın AB'den yeni yaptırımlar gelmesi durumunda Minsk'e destek vermeye hazır olduğunu belirterek, “Belaruslu dostlarımıza her zaman omuz vermeye hazırız” dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıklamıştı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, AB’nin Minsk'e ve yasadışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasıyla ilgili tüm kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını belirtmişti.Daha önce Bloomberg, Brüksel’deki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Aeroflot ve THY’nin de içlerinde olduğu bir dizi havayolu şirketine, Belarus-Polonya sınırına akın eden göçmenleri Belarus’a taşıdıkları nedeniyle yaptırım uygulanabileceğini aktarmıştı. Aeroflot ve THY söz konusu suçlamaları reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/ab-komisyonu-baskani-belarusa-karsi-yaptirimlar-genisletilecek-1050676939.html

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, avrupa birliği