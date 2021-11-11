Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e demecinde, Moskova'nın AB'den yeni yaptırımlar gelmesi durumunda Minsk'e destek vermeye hazır olduğunu belirterek, “Belaruslu dostlarımıza her zaman omuz vermeye hazırız” dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıklamıştı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, AB’nin Minsk'e ve yasadışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasıyla ilgili tüm kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını belirtmişti.Daha önce Bloomberg, Brüksel’deki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Aeroflot ve THY’nin de içlerinde olduğu bir dizi havayolu şirketine, Belarus-Polonya sınırına akın eden göçmenleri Belarus’a taşıdıkları nedeniyle yaptırım uygulanabileceğini aktarmıştı. Aeroflot ve THY söz konusu suçlamaları reddetmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, AB’nin Belarus’a yönelik yaptırımları genişletmesi halinde, Moskova’nın Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazır olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e demecinde, Moskova'nın AB'den yeni yaptırımlar gelmesi durumunda Minsk'e destek vermeye hazır olduğunu belirterek, “Belaruslu dostlarımıza her zaman omuz vermeye hazırız” dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıklamıştı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, AB’nin Minsk'e ve yasadışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasıyla ilgili tüm kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını belirtmişti.
Daha önce Bloomberg, Brüksel’deki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Aeroflot ve THY’nin de içlerinde olduğu bir dizi havayolu şirketine, Belarus-Polonya sınırına akın eden göçmenleri Belarus’a taşıdıkları nedeniyle yaptırım uygulanabileceğini aktarmıştı. Aeroflot ve THY söz konusu suçlamaları reddetmişti.