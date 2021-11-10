https://tr.sputniknews.com/20211110/ab-komisyonu-baskani-belarusa-karsi-yaptirimlar-genisletilecek-1050676939.html
AB Komisyonu Başkanı: Belarus’a karşı yaptırımlar genişletilecek
AB Komisyonu Başkanı: Belarus’a karşı yaptırımlar genişletilecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini belirtti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T21:40+0300
2021-11-10T21:40+0300
2021-11-10T21:40+0300
dünya
rusya
belarus
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ursula von der leyen
açıklama
yaptırım
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Beyaz Saray basın havuzunun aktardığına göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden’le görüşmenin ardından, “AB, Belarus’a karşı yaptırımları genişletecek. Yeni yaptırımlar, önümüzdeki haftanın başında yürürlüğe konacak, özel ve tüzel kişilikleri kapsayacak” açıklamasında bulundu.Komisyon Başkanı, “İnsanların, Minsk üzerinden Belarus-AB sınırına hareketine yardımcı olan havayolu şirketlerine yaptırım uygulama olasılığını değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.Der Leyen, ABD’nin aralık ayı başında Belarus’a yaptırım uygulayacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-ve-belarus-dis-politikada-atilacak-adimlar-konusunda-mutabakat-sagladi-1050673148.html
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rusya, belarus, ab, ursula von der leyen, açıklama, yaptırım
AB Komisyonu Başkanı: Belarus’a karşı yaptırımlar genişletilecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini belirtti.
Beyaz Saray basın havuzunun aktardığına göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden’le görüşmenin ardından, “AB, Belarus’a karşı yaptırımları genişletecek. Yeni yaptırımlar, önümüzdeki haftanın başında yürürlüğe konacak, özel ve tüzel kişilikleri kapsayacak” açıklamasında bulundu.
Komisyon Başkanı, “İnsanların, Minsk üzerinden Belarus-AB sınırına hareketine yardımcı olan havayolu şirketlerine yaptırım uygulama olasılığını değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Der Leyen, ABD’nin aralık ayı başında Belarus’a yaptırım uygulayacağını söyledi.