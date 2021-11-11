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https://tr.sputniknews.com/20211111/rusyadan-ukraynaya-kirimda-konsolosluk-acma-teklifi-1050707967.html
Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi
Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin milletvekili Gempel, Ukrayna’nın Kırım’a yaptırım uygulamak yerine Nikaragua’dan örnek alarak yarımadada... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:25+0300
2021-11-11T17:25+0300
dünya
rusya-ukrayna ilişkileri
kırım
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Kırım Parlamentosu’nda Halk Diplomasisi ve Etnik İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Yuriy Gempel, “Kiev’deki yönetim artık şunu anlamalı ki, hiçbir yaptırım Kırımlıları yıldıracak ve yarımadanın gelişimini yavaşlatacak güçte değil. Bu nedenle makul olan, yaptırım politikasından vazgeçmek ve Rusya-Ukrayna ilişkilerinin gelişimi kapsamında yarımadayı Rusya’nın bir parçası olarak tanımak ve Nikaragua’dan örnek alarak burada kendi temsilciliğini açmak” diye konuştu.Kırımlıların artık 'saçma yaptırımlara' alıştığını söyleyen Gempel, yaptırımların verimsiz olduğunu kaydetti.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO), Nikaragua’nın Kırım Onursal Konsolosluğu’nun açılışında yer alan kişilere karşı yaptırım uygulama teklifinde bulunmuştu. Konsolosluk, 2 Şubat 2021 tarihinde açılmıştı. Ukrayna, buna karşılık Nikaragua’ya karşı yaptırım ilan etmişti.Kırım’ı 2014’te Rusya’nın bir parçası olarak tanıyan Nikaragua, Rusya’yla ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-disisleri-bakani-makey-kirim-rusyanin-topragi--1050671001.html
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rusya-ukrayna ilişkileri, kırım

Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi

17:25 11.11.2021
© SputnikKırım’ın Rusya’ya bağlanışının 7. yıldönümü kutlanıyor
Kırım’ın Rusya’ya bağlanışının 7. yıldönümü kutlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Sputnik
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin milletvekili Gempel, Ukrayna’nın Kırım’a yaptırım uygulamak yerine Nikaragua’dan örnek alarak yarımadada konsolosluk açması gerektiğini belirtti.
Kırım Parlamentosu’nda Halk Diplomasisi ve Etnik İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Yuriy Gempel, “Kiev’deki yönetim artık şunu anlamalı ki, hiçbir yaptırım Kırımlıları yıldıracak ve yarımadanın gelişimini yavaşlatacak güçte değil. Bu nedenle makul olan, yaptırım politikasından vazgeçmek ve Rusya-Ukrayna ilişkilerinin gelişimi kapsamında yarımadayı Rusya’nın bir parçası olarak tanımak ve Nikaragua’dan örnek alarak burada kendi temsilciliğini açmak” diye konuştu.
Kırımlıların artık 'saçma yaptırımlara' alıştığını söyleyen Gempel, yaptırımların verimsiz olduğunu kaydetti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO), Nikaragua’nın Kırım Onursal Konsolosluğu’nun açılışında yer alan kişilere karşı yaptırım uygulama teklifinde bulunmuştu. Konsolosluk, 2 Şubat 2021 tarihinde açılmıştı. Ukrayna, buna karşılık Nikaragua’ya karşı yaptırım ilan etmişti.
Kırım’ı 2014’te Rusya’nın bir parçası olarak tanıyan Nikaragua, Rusya’yla ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını açıklamıştı.
Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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