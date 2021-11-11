https://tr.sputniknews.com/20211111/rusyadan-ukraynaya-kirimda-konsolosluk-acma-teklifi-1050707967.html

Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi

Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin milletvekili Gempel, Ukrayna’nın Kırım’a yaptırım uygulamak yerine Nikaragua’dan örnek alarak yarımadada... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:25+0300

2021-11-11T17:25+0300

2021-11-11T17:25+0300

dünya

rusya-ukrayna ilişkileri

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044062295_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_33653f8303fbdfb3cbb51b64144c30a1.jpg

Kırım Parlamentosu’nda Halk Diplomasisi ve Etnik İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Yuriy Gempel, “Kiev’deki yönetim artık şunu anlamalı ki, hiçbir yaptırım Kırımlıları yıldıracak ve yarımadanın gelişimini yavaşlatacak güçte değil. Bu nedenle makul olan, yaptırım politikasından vazgeçmek ve Rusya-Ukrayna ilişkilerinin gelişimi kapsamında yarımadayı Rusya’nın bir parçası olarak tanımak ve Nikaragua’dan örnek alarak burada kendi temsilciliğini açmak” diye konuştu.Kırımlıların artık 'saçma yaptırımlara' alıştığını söyleyen Gempel, yaptırımların verimsiz olduğunu kaydetti.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO), Nikaragua’nın Kırım Onursal Konsolosluğu’nun açılışında yer alan kişilere karşı yaptırım uygulama teklifinde bulunmuştu. Konsolosluk, 2 Şubat 2021 tarihinde açılmıştı. Ukrayna, buna karşılık Nikaragua’ya karşı yaptırım ilan etmişti.Kırım’ı 2014’te Rusya’nın bir parçası olarak tanıyan Nikaragua, Rusya’yla ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-disisleri-bakani-makey-kirim-rusyanin-topragi--1050671001.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya-ukrayna ilişkileri, kırım