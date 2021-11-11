https://tr.sputniknews.com/20211111/twitch-yayincisi-amouranthin-nftsi-125-bin-dolara-satildi-1050699875.html

Twitch yayıncısı Amouranth'ın NFT'si 125 bin dolara satıldı

Twitch yayıncısı Amouranth'ın NFT'si 125 bin dolara satıldı

Twitch'te Hot Tub ve ASMR yayınları ile ünlü olan Amouranth kullanıcı adlı Katiyln Siragusa'nın müstehcen içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T14:45+0300

2021-11-11T14:45+0300

2021-11-11T14:45+0300

yaşam

yayın

twitch

nft

amouranth

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Geçen ay Twitch'te müstehcen içerikleri nedeniyle beşinci kez engellenen 'Amouranth' kullanıcı adlı yayıncı Katiyln Siragusa, piksel çizimli müstehcen bir NFT satışını başlattı.Çok kısa bir süre içerisinde yüksek meblağlara ulaşan NFT, 125 bin dolara satıldı.Amouranth, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Vay be, bir NFT'm şu anda 120 bin dolara kadar teklif verildi… Sanırım bunu tekrardan yapacağım" ifadelerini kullandı.Katilyn Siragusa, daha sonrasında attığı bir başka tweet'te de NFT'sinin 125 bin dolara çıktığını ve bonus olarak 'OnlyPunk' NFT'sini satın alanla bire bir telefon görüşmesini yapacağını söyledi.5 Kasım saat 14:00'te bin dolar ile başlayan NFT açık arttırması 14:30'da 125 bin dolara ulaşarak Amouranth Onlypunk NFT'si Dylan Kimbrell adlı kullanıcıya satıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211028/cem-yilmaz-2-milyon-940-bin-liralik-nft-satti-1050249594.html

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yayın, twitch, nft, amouranth