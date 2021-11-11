Yahudi cemaatinin 'Kulüp' yorumu: Diziyi izleyenler ‘Bu insanlar da bizim gibiymiş’ diyor

"Kulüp dizisi senaryo aşamasındayken ben de danışmanlık yaparak yardımcı oldum. Ben doğma büyüme Beyoğluluyum. Beyoğlu’nun kültürü, Galata ve Yahudi mirası üzerine kendilerine yardımcı oldum. Dizi çok samimi. Bizler için samimi olması çok önemli. Reyting kaygısı yaşamıyor. Bu zamana kadar sinemada ve dizilerde Yahudi karakteri hep öteki olarak, olumsuz olarak gösterilirdi. ‘Tefeci Yahudi’, ‘paragöz Yahudi’, ‘fırsatçı Yahudi’ gibi maalesef Türk sinemasında da örneklerini gördüğümüz durumlar vardı. Yahudi bir ailenin evindeki yaşamı doğal akışı içerisinde bu güne kadar sinemada hiç yer almadı. İlk defa Kulüp dizisi bu anlamda bizlerin, evlerimizin kapılarını açtı ve bunu yaparken samimi bir şekilde hassasiyetlerimize dikkat ederek nelerden rahatsız olacağımızı bilerek, nelerden mutlu olacağımızı gözeterek tamamıyla emek sarf ederek yapıldı. Bir kapı aralandı. Önyargıyla yaklaşılan bir topluma sokaktaki insanın, ‘bu insanlar da bizim gibiymiş’ demesi aslında aramızda farkımızın olmadığını samimi şekilde verebilmek çok önemli. Yaklaşık 12-13 senedir Türk Musevi Toplumu olarak 500. Yıl Vakfı Müzesi’nde Galata Mirası turları yapıyoruz. Bu turlardaki amacımız Yahudi toplumunu doğru şekilde tanıtmak. Onca senedir verdiğimiz emeğin yanında bu prodüksiyon aslında tek bir diziyle bizlerin anlatmak istediğini kat ve kat anlatma başarısını gösterdiğini düşünüyorum. Bu dizi hayatlarındaki hiç Yahudi görmemiş insanlar için bir kapı araladı ve ben inanıyorum ki bu topraklarda Avrupa’daki antisemitizmden farklı. Tanımamaktan, görmemekten, bilmemekten kaynaklı bir antisemitizm. Bunu aşma konusunda bu dizi büyük bir aşama kaydetti."