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Yunan basını: Rüşveti alan çalışanları, sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu
Yunan basını: Rüşveti alan çalışanları, sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu
Yunanistan sahte aşı skandalı iddialarıyla gündemde. Bazı aşı karşıtları, aşı kartı almak için kendini aşı olmuş gibi göstermeleri karşılığında sağlık... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T04:28+0300
2021-11-11T04:28+0300
koronavirüs
yunanistan
koronavirüs
kovid-19
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Aşı karşıtları sağlık çalışanlarından kendilerine gerçek aşı yerine su enjekte etmesini istedi.TRT Haber'in Yunan basınından aktardığı habere göre, aşı karşıtları bunun için sağlık çalışanlarına kişi başı 400 euro (yaklaşık 4 bin 500 lira) rüşvet verdi.Kendilerine su enjekte ettirip aşı olmuş gibi göstererek aşı kartı alabileceklerdi.Sahte değil gerçek aşı uyguladılarİddiaya göre rüşveti alan doktor ve hemşireler, rüşvet verenlere, sahte aşı yerine gerçek koronavirüs aşısı uyguladı. 100 bin kadar kişinin bu şekilde aşılandığı öne sürüldü.Soruşturma başladıÜlkede yaklaşık 2 bin aşı merkezindeki sağlık çalışanlarının rüşvet olayına karıştığı da iddialar arasında.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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yunanistan, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Yunan basını: Rüşveti alan çalışanları, sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu

04:28 11.11.2021
© REUTERS / Adnan AbidiCovaxin aşısı
Covaxin aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / Adnan Abidi
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Yunanistan sahte aşı skandalı iddialarıyla gündemde. Bazı aşı karşıtları, aşı kartı almak için kendini aşı olmuş gibi göstermeleri karşılığında sağlık çalışanlarına rüşvet verdi. Ancak rüşveti alan sağlıkçılar, aşı karşıtlarına gerçek aşı uyguladı.
Aşı karşıtları sağlık çalışanlarından kendilerine gerçek aşı yerine su enjekte etmesini istedi.
TRT Haber'in Yunan basınından aktardığı habere göre, aşı karşıtları bunun için sağlık çalışanlarına kişi başı 400 euro (yaklaşık 4 bin 500 lira) rüşvet verdi.
Kendilerine su enjekte ettirip aşı olmuş gibi göstererek aşı kartı alabileceklerdi.

Sahte değil gerçek aşı uyguladılar

İddiaya göre rüşveti alan doktor ve hemşireler, rüşvet verenlere, sahte aşı yerine gerçek koronavirüs aşısı uyguladı. 100 bin kadar kişinin bu şekilde aşılandığı öne sürüldü.

Soruşturma başladı

Ülkede yaklaşık 2 bin aşı merkezindeki sağlık çalışanlarının rüşvet olayına karıştığı da iddialar arasında.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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