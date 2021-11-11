https://tr.sputniknews.com/20211111/yunan-basini-rusveti-alan-calisanlari-sahte-asi-yerine-gercek-asi-vurdu-1050685619.html

Yunan basını: Rüşveti alan çalışanları, sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu

Yunan basını: Rüşveti alan çalışanları, sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu

Yunanistan sahte aşı skandalı iddialarıyla gündemde. Bazı aşı karşıtları, aşı kartı almak için kendini aşı olmuş gibi göstermeleri karşılığında sağlık... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T04:28+0300

2021-11-11T04:28+0300

2021-11-11T04:28+0300

koronavirüs

yunanistan

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Aşı karşıtları sağlık çalışanlarından kendilerine gerçek aşı yerine su enjekte etmesini istedi.TRT Haber'in Yunan basınından aktardığı habere göre, aşı karşıtları bunun için sağlık çalışanlarına kişi başı 400 euro (yaklaşık 4 bin 500 lira) rüşvet verdi.Kendilerine su enjekte ettirip aşı olmuş gibi göstererek aşı kartı alabileceklerdi.Sahte değil gerçek aşı uyguladılarİddiaya göre rüşveti alan doktor ve hemşireler, rüşvet verenlere, sahte aşı yerine gerçek koronavirüs aşısı uyguladı. 100 bin kadar kişinin bu şekilde aşılandığı öne sürüldü.Soruşturma başladıÜlkede yaklaşık 2 bin aşı merkezindeki sağlık çalışanlarının rüşvet olayına karıştığı da iddialar arasında.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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yunanistan, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı