https://tr.sputniknews.com/20211112/3-yilda-ekmegin-fiyati-yuzde-120-artti-1050740421.html

3 Yılda ekmeğin fiyatı yüzde 120 arttı

3 Yılda ekmeğin fiyatı yüzde 120 arttı

İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısından çıkan karara göre, İstanbul’da ekmek fiyatına yüzde 25 zam yapıldı. Böylelikle, 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL’den... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T15:08+0300

2021-11-12T15:08+0300

2021-11-12T15:08+0300

ekonomi

ekonomik kriz

ekmek

zam

fırın

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Ekmek Tarifesini Belirleme Komisyonu, ekmek yapımında artan maliyetler sebebiyle bir araya geldi.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 3 yılda ekmeğin fiyatı yüzde 120 arttı. İstanbul Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada “Az önce, 230 gram 2.50 TL (Kg 10.87 TL) olarak tarifemizi oylattık. Meclis üyelerimizin kabulü ile tarifemiz onaylanmıştır. Sektörümüz için hayırlı olsun.” ifadeleri yer aldı.

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2021

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ekonomik kriz, ekmek, zam, fırın