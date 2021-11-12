Ekmek Tarifesini Belirleme Komisyonu, ekmek yapımında artan maliyetler sebebiyle bir araya geldi.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 3 yılda ekmeğin fiyatı yüzde 120 arttı. İstanbul Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada “Az önce, 230 gram 2.50 TL (Kg 10.87 TL) olarak tarifemizi oylattık. Meclis üyelerimizin kabulü ile tarifemiz onaylanmıştır. Sektörümüz için hayırlı olsun.” ifadeleri yer aldı.
İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısından çıkan karara göre, İstanbul’da ekmek fiyatına yüzde 25 zam yapıldı. Böylelikle, 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi.
Ekmek Tarifesini Belirleme Komisyonu, ekmek yapımında artan maliyetler sebebiyle bir araya geldi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 3 yılda ekmeğin fiyatı yüzde 120 arttı. İstanbul Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada “Az önce, 230 gram 2.50 TL (Kg 10.87 TL) olarak tarifemizi oylattık. Meclis üyelerimizin kabulü ile tarifemiz onaylanmıştır. Sektörümüz için hayırlı olsun.” ifadeleri yer aldı.