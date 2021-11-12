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AB: Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı
AB: Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'da geçen yıl internet üzerinden çocukların istismar edildiğine dair 1... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T21:00+0300
2021-11-12T21:00+0300
dünya
avrupa birliği
çocuk istismarı
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Johansson, AB Konseyi Dönem Başkanı Slovenya'nın, çocuk istismarının önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili düzenlediği içişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.Komisyonun gelecek yılın başında internet sağlayıcılarını çocukların cinsel istismarını içeren içerikleri tespit ve rapor etmeye zorlayacak bir yasa önerisi sunacağını söyleyen Johansson, halihazırda vakaları bildirmenin gönüllülüğe dayandığını ve bazı şirketlerin bunu yapmadığını kaydetti.Johansson, bunu zorunlu hale getirmenin yanı sıra çocuk istismarıyla mücadele için yeni bir 'Avrupa merkezi' oluşturmayı da önereceğini bildirdi.Yeni kurumun söz konusu içeriği tespit edip ortadan kaldırmadan sorumlu makamlara yardımcı olacağını ifade eden Johansson, üye ülkelerin çocuk istismarıyla mücadelesine de katkıda bulunacağını anlattı.Johansson ayrıca, bu çalışma için yapay zeka kullanımına izin verecek yetkinin, Europol'a yıl sonundan önce verilmesini umduğunu dile getirdi.Johansson, 2010'da internette çocukların cinsel istismarına ilişkin 20 bin şikayet olduğunu, geçen yıl ise sadece Avrupa'da bu yönde 1 milyondan fazla şikayet alındığını söyledi.Yaklaşık 4 milyon görselin internette dolaştığını belirten Johansson, bunun 500 bin kadarının yeni üretilmiş içerikler olduğuna dikkati çekti.Bakanlar, toplantıda sorunla ilgili bilinçlendirme ve önleme konusunda iş birliği yapmalarını içeren ortak bildiri de imzaladı.Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde yüz binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması, geçen ay başında Avrupa gündeminde geniş yer bulmuştu.
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avrupa birliği, çocuk istismarı

AB: Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı

21:00 12.11.2021
© Fotoğraf : DHACinsel taciz
Cinsel taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'da geçen yıl internet üzerinden çocukların istismar edildiğine dair 1 milyondan fazla şikayet alındığını, bu durumla mücadele için bir merkez kurulmasını önereceğini belirtti.
Johansson, AB Konseyi Dönem Başkanı Slovenya'nın, çocuk istismarının önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili düzenlediği içişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.
Komisyonun gelecek yılın başında internet sağlayıcılarını çocukların cinsel istismarını içeren içerikleri tespit ve rapor etmeye zorlayacak bir yasa önerisi sunacağını söyleyen Johansson, halihazırda vakaları bildirmenin gönüllülüğe dayandığını ve bazı şirketlerin bunu yapmadığını kaydetti.
Johansson, bunu zorunlu hale getirmenin yanı sıra çocuk istismarıyla mücadele için yeni bir 'Avrupa merkezi' oluşturmayı da önereceğini bildirdi.
Yeni kurumun söz konusu içeriği tespit edip ortadan kaldırmadan sorumlu makamlara yardımcı olacağını ifade eden Johansson, üye ülkelerin çocuk istismarıyla mücadelesine de katkıda bulunacağını anlattı.
Johansson ayrıca, bu çalışma için yapay zeka kullanımına izin verecek yetkinin, Europol'a yıl sonundan önce verilmesini umduğunu dile getirdi.
Johansson, 2010'da internette çocukların cinsel istismarına ilişkin 20 bin şikayet olduğunu, geçen yıl ise sadece Avrupa'da bu yönde 1 milyondan fazla şikayet alındığını söyledi.
Yaklaşık 4 milyon görselin internette dolaştığını belirten Johansson, bunun 500 bin kadarının yeni üretilmiş içerikler olduğuna dikkati çekti.
Bakanlar, toplantıda sorunla ilgili bilinçlendirme ve önleme konusunda iş birliği yapmalarını içeren ortak bildiri de imzaladı.
Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde yüz binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması, geçen ay başında Avrupa gündeminde geniş yer bulmuştu.
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