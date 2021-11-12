https://tr.sputniknews.com/20211112/almanya-futbol-federasyonu-eski-teknik-direktor-lowe-veda-etti-1050721903.html

Almanya Futbol Federasyonu, eski teknik direktör Löw'e veda etti

Almanya Futbol Federasyonu, eski teknik direktör Löw'e veda etti

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 15 yıl ülkenin A Milli Takımı'nın başında bulunan ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra haziranda... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

almanya

joachim löw

tören

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Alman Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Wolfsburg'daki Volkswagen Arena'da Liechtenstein'e karşı oynadığı maç öncesinde düzenlenen törende, DFB Başkan Yardımcısı Peter Peters, Löw'e plaket verdi.Statta bulunan 26 bin seyirci, Löw'e sevgi gösterisinde bulundu.Löw de DFB'nin internet sayfasından yayımladığı veda mesajında, "17 yıl milli takımımızın bir parçası olabildiğim için çok teşekkür ederim. Sonsuz minnettar olduğum harika bir zamandı" ifadelerini kullandı.Sporda kendi ülkesini temsil etmekten daha büyük ve güzel bir şeyin olmadığını vurgulayan Löw, "Galibiyetlerden sonra birlikte coştuk, hayal kırıklıklardan ve yenilgilerden sonra birbirimizi destekledik ve teselli ettik. Hep birlikte, her zaman gitmek istediğimiz, hep hayalini kurduğumuz yere geldik. Birlikte dünya şampiyonu olduk" değerlendirmesinde bulundu.198 maçta Alman Milli Takımı'nın başında bulunan Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.61 yaşındaki Löw, Kovid-19 salgınından dolayı bir yıl ertelenen EURO 2020'nin son 16 turunda, Alman Milli Takımı'nın İngiltere'ye 2-0 yenilerek elenmesinin ardından haziranda görevinden ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210630/almanya-milli-takimi-teknik-direktoru-low-mesut-ozille-konusacagimiz-ve-tekrar-bulusacagimiz-zaman-1044857778.html

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