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Almanya Futbol Federasyonu, eski teknik direktör Löw'e veda etti
Almanya Futbol Federasyonu, eski teknik direktör Löw'e veda etti
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 15 yıl ülkenin A Milli Takımı'nın başında bulunan ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra haziranda... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T03:11+0300
2021-11-12T03:11+0300
spor
almanya
joachim löw
tören
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Alman Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Wolfsburg'daki Volkswagen Arena'da Liechtenstein'e karşı oynadığı maç öncesinde düzenlenen törende, DFB Başkan Yardımcısı Peter Peters, Löw'e plaket verdi.Statta bulunan 26 bin seyirci, Löw'e sevgi gösterisinde bulundu.Löw de DFB'nin internet sayfasından yayımladığı veda mesajında, "17 yıl milli takımımızın bir parçası olabildiğim için çok teşekkür ederim. Sonsuz minnettar olduğum harika bir zamandı" ifadelerini kullandı.Sporda kendi ülkesini temsil etmekten daha büyük ve güzel bir şeyin olmadığını vurgulayan Löw, "Galibiyetlerden sonra birlikte coştuk, hayal kırıklıklardan ve yenilgilerden sonra birbirimizi destekledik ve teselli ettik. Hep birlikte, her zaman gitmek istediğimiz, hep hayalini kurduğumuz yere geldik. Birlikte dünya şampiyonu olduk" değerlendirmesinde bulundu.198 maçta Alman Milli Takımı'nın başında bulunan Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.61 yaşındaki Löw, Kovid-19 salgınından dolayı bir yıl ertelenen EURO 2020'nin son 16 turunda, Alman Milli Takımı'nın İngiltere'ye 2-0 yenilerek elenmesinin ardından haziranda görevinden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210630/almanya-milli-takimi-teknik-direktoru-low-mesut-ozille-konusacagimiz-ve-tekrar-bulusacagimiz-zaman-1044857778.html
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almanya, joachim löw, tören

Almanya Futbol Federasyonu, eski teknik direktör Löw'e veda etti

03:11 12.11.2021
© MARKUS GILLIARMirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcuların da hazır bulunduğu törende, stattaki ekrandan Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi.
Mirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcuların da hazır bulunduğu törende, stattaki ekrandan Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© MARKUS GILLIAR
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 15 yıl ülkenin A Milli Takımı'nın başında bulunan ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra haziranda görevinden ayrılan teknik direktör Joachim Löw için veda töreni düzenledi.
Alman Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Wolfsburg'daki Volkswagen Arena'da Liechtenstein'e karşı oynadığı maç öncesinde düzenlenen törende, DFB Başkan Yardımcısı Peter Peters, Löw'e plaket verdi.
Statta bulunan 26 bin seyirci, Löw'e sevgi gösterisinde bulundu.
© MARKUS GILLIARMirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcuların da hazır bulunduğu törende, stattaki ekrandan Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi.
Mirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcuların da hazır bulunduğu törende, stattaki ekrandan Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
Mirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcuların da hazır bulunduğu törende, stattaki ekrandan Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi.
© MARKUS GILLIAR
Löw de DFB'nin internet sayfasından yayımladığı veda mesajında, "17 yıl milli takımımızın bir parçası olabildiğim için çok teşekkür ederim. Sonsuz minnettar olduğum harika bir zamandı" ifadelerini kullandı.
Sporda kendi ülkesini temsil etmekten daha büyük ve güzel bir şeyin olmadığını vurgulayan Löw, "Galibiyetlerden sonra birlikte coştuk, hayal kırıklıklardan ve yenilgilerden sonra birbirimizi destekledik ve teselli ettik. Hep birlikte, her zaman gitmek istediğimiz, hep hayalini kurduğumuz yere geldik. Birlikte dünya şampiyonu olduk" değerlendirmesinde bulundu.
© MARKUS GILLIARLöw, 2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başladı. 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçen Löw, 15 yıl bu görevde bulundu.
Mirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcuların da hazır bulunduğu törende, stattaki ekrandan Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
Löw, 2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başladı. 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçen Löw, 15 yıl bu görevde bulundu.
© MARKUS GILLIAR
198 maçta Alman Milli Takımı'nın başında bulunan Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.
61 yaşındaki Löw, Kovid-19 salgınından dolayı bir yıl ertelenen EURO 2020'nin son 16 turunda, Alman Milli Takımı'nın İngiltere'ye 2-0 yenilerek elenmesinin ardından haziranda görevinden ayrıldı.
Joachim Löw ve Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2021
SPOR
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw: Mesut Özil'le konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek
30 Haziran , 17:56
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