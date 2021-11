https://tr.sputniknews.com/20211112/almanya-saglik-bakani-spahn-koronavirusle-mucadelede-aldiklari-yeni-kararlari-acikladi-1050744183.html

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüsle mücadelede aldıkları yeni kararları açıkladı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınında rekor vaka sayılarının kayda geçmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Vaka sayıları 4... 12.11.2021

Koronavirüs salgınında Almanya'da günlük vaka sayılarının zirveyi görmesinin ardından Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ortak basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Spahn, "Kovid-19 salgınındaki durum ciddi. Herkesin bunu anlamasını tavsiye ediyorum" dedi. Saksonya, Thüringen ve Bavyera eyaletlerinde yoğun bakım servislerinde korona virüs nedeniyle diğer hastalara yer kalmadığını belirten Bakan Spahn, "Önceliğimiz vakaların yükselişini düşürmektir" dedi. Yoğun bakım ünitelerinde yüksek sayıda vaka bulunduğunu, aşılama oranının hala çok düşük olduğunu gördüklerini belirten Spahn, "Vaka sayıları 4 haftada 4 kat arttı" dedi. Almancada aşılanmak, iyileşmek ve test yaptırmak kelimelerinin ilk harfleriyle simgelenen 3G kuralının (Geimpft, Genesen, Getestet) yeterli olmayacağını ifade eden Bakan Spahn, yapılacak etkinliklerin de ihtiyaç olup olmadığının bir kez daha tartışma konusu olmasını istedi. Etkinliklerde 3G kontrolünün zor olduğunu söyleyen Spahn, 3G'nin işyerleri için gerekli olduğunu belirtti. Spahn, "Kitlesel olarak artan sayıda yeni korona virüs vakaları göz önüne alındığında halka açık etkinliklere erişimi önemli ölçüde daha zor hale getirmek istiyoruz" diyerek etkinliklerde 2G-Plus kuralının uygulanmasını istedi. 2G kuralı etkinlikler için, aşı olmuş olanların da, hastalığı atlatmış olanların da test yaptırmasını içeriyor. Spahn, "Bu zor bir adım ama atmamız gereken bir adım" diye konuştu. Hükümetin koronavirüsle mücadelede aldığı yeni kararları açıklayan Spahn, önümüzdeki günlerde ücretsiz Kovid-19 testi uygulamasına geri dönüleceğini duyurdu. Doktorların yaptıkları aşı başına aldıkları ücretin arttırılacağını kaydeden Spahn, her aşı için ödenen 20 Euro'nun 28 Euro'ya çıkarılacağını, hafta sonları ise 36 Euro ödeneceğini aktardı. Spahn, federal eyaletlerdeki aşı merkezlerinin Nisan ortasına kadar federal hükümet tarafından yarı yarıya finanse edileceğini kaydetti. Avusturya'nın da yüksek riskli bölge ilan edileceği bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Spahn, "Aşılanmamış veya test yaptırmamış olanlar döndükten sonra karantinaya alınacak" dedi. Spahn, "Bu dinamiği kırmak için her şeyi yapmak zorundayız. Aksi takdirde tüm ülke için acı bir Aralık olacak" ifadelerini kullandı.RKI'den büyük etkinliklerin iptal edilmesi önerisiProf. Dr. Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise şu anda yoğun bakım ünitesinde 2 bin 800'ün üzerinde korona hastası bulunduğunu hatırlatarak, belirli büyük etkinliklerin iptal edilmesini önerdi. Wieler, "Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bazı etkinlikleri iptal etmek en iyisi" dedi. Wieler bir gazetecinin "Yeni yıl kutlamasına katılacak mısınız" sorusuna ise "Yılbaşı partisine gitmeyeceğim" şeklinde yanıt verdi.Almanya'da son 24 saatte 48 bin 640 yeni vakaRobert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre ülkede son 24 saatte 48 bin 640 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 942 bin 890'a yükseldi. Son 24 saatte 191 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı da 97 bin 389'a ulaştı.

