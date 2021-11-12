https://tr.sputniknews.com/20211112/ataturkun-dis-politikasinda-etnikcilik-mezhepcilik-yoktur-laiklik-bilim-aydinlanma-baskindir-1050764214.html

‘Atatürk’ün dış politikasında etnikçilik, mezhepçilik yoktur, laiklik, bilim, aydınlanma baskındır'

‘Atatürk’ün dış politikasında etnikçilik, mezhepçilik yoktur, laiklik, bilim, aydınlanma baskındır'

Prof. Doster’e göre, Atatürk'ün dış politikası bölge merkezli ve anti emperyalistti. Doster, Moskova ile ilişkileri önemseme, emperyalizmle omuz omuza durmama... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:04+0300

2021-11-12T23:04+0300

2021-11-18T12:02+0300

eksen

ceyda karan

mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyeti

barış doster

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‘Atatürk’ün dış politikasında etnikçilik, mezhepçilik yoktur, laiklik, bilim, aydınlanma baskındır' ‘Atatürk’ün dış politikasında etnikçilik, mezhepçilik yoktur, laiklik, bilim, aydınlanma baskındır'

Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83'üncü yılında anarken, yaratılmasına öncülük ettiği ulus devletin dış politikada izlediği çizgi günümüz koşullarıyla kıyaslanılarak yeniden tartışma konusu ediliyor. Atatürk'ün, Cumhuriyet kurulmadan önce Osmanlı subayıyken görev yapmış olduğu cephelere atfen, Türkiye'nin günümüzde Ortadoğu'da Suriye'den Libya'ya ve Kafkasya'ya uzanan bir cephede izlediği politikalara vurgu yapılıyor.‘Atatürk’ün üç öğüdü bile mevcut iktidarın Atatürk'ün dış politikasından farkını ortaya koyuyor’Prof. Barış Doster'e göre, Atatürk'ün dış politikası akılcı, gerekçi, bölge merkezli ve anti-emperyalist hassasiyeti çok güçlüydü. Doster, Atatürk'ün genç diplomatlara üç temel tavsiyesinin, Moskova ile ilişkileri önemseme, emperyalizmle omuz omuza durmama ve Arapların işlerine karışmama olduğunu anımsattı:'Atatürk o cephelerde Osmanlı subayı olarak görevini yaptı, o günün koşullarıyla bugün mukayese edilemez'Atatürk'ün Suriye, Libya gibi cephelerde savaşmış olmasının dış politikasıyla ilgisi olmadığını dile getiren Doster, bunun o günün koşullarında çökmekte olan çok uluslu imparatorluğun bir subayı olarak görevini yerine getirmesinden kaynaklandığını belirtti. Doster'e göre o günün koşullarından bu güne örneklem çıkartılamaz:‘Mustafa Kemal Atatürk’ün Arap coğrafyasına ilişkin yayılmacı bir tavrı yok’Atatürk'ün emperyalizme boyun eğdirmesi sonrasında bölge ülkeleri nezdinde 'kurucu lider' olarak görülmesine karşın Arap coğrafyasına ilişkin yayılmacı bir tavrı olmadığını vurgulayan Doster’e göre Balkan Antantı'nın ve Sadabat Paktı’nın koşullarıyla, bugünün Türkiye’sinin Libya, Irak ve Suriye’ye ilişkin hamlelerinin mukayese edilebilir tarafı yok:‘Atatürk’ün dış politikasının ABD emperyalizminin alt taşeronu olmaya heves eden bir dış politikayla uzaktan yakından bir bağı yoktur'Mustafa Kemal Atatürk’ün mazlum milletler coğrafyasında ulusal kurtuluş hareketlerine öncülük etmiş bir lider olduğunu anımsatan Doster, Afganistan'dan Hindistan ve Cezayir'e uzanan coğrafyada genç bağımsızlıkçı ve devrimci hareketlere emsal olduğunu belirtti. Arap dünyasındaki Baas hareketinin Türk ittihatçı geleneği ile Kemalizmden esinlendiğini vurgulayan Doster, "ABD emperyalizminin alt taşeronu olmaya heves eden bir dış politikasının Atatürkçü dış politikayla uzaktan yakından bir bağının olmadığını görüyoruz" diye konuştu:'Atatürk'ün laiklik, çağdaşlık, bilim, aydınlanma anlayışı iç politikasında olduğu gibi dış politikasında da baskındır'Doster, Atatürk'ün laiklik, çağdaşlık, bilim, aydınlanma anlayışının iç politikada olduğu gibi dış politikasında da baskın olduğunu belirtti. “Atatürk’ün dış politikasında etnikçilik, mezhepçilik yoktur” vurgusu yaptı.O dönemin koşullarında Atatürk'ün bu çizgisinden esinlenen Afganistan'ı örnek gösteren Doster, Atatürk'ün bu ülkeye genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunu yahut askerlerini değil bilim insanları ve sivil kadrolarını yolladığını anımsattı:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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ceyda karan, mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, аудио, barış doster