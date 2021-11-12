https://tr.sputniknews.com/20211112/bahcelievler-d-100de-zincirleme-kaza-trafik-tamamen-durdu-1050741904.html

Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik tamamen durdu

Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik tamamen durdu

İstanbul Bahçelievler D-100'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik akışı bir süreliğine tamamen durdu. Yaralının olmadığı zincirleme kazada bazı... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T15:50+0300

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türkiye

istanbul

trafik kazası

bahçelievler

kaza

zincirleme kaza

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Zincirleme kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Bahçelievler mevki Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 34 CC 2804 plakalı Bulgaristan Konsolosluğu’na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı. Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik yoğunluğu da Merter’e kadar uzandı.

https://tr.sputniknews.com/20211109/tem-otoyolunda-9-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-1050608213.html

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