https://tr.sputniknews.com/20211112/bimden-seker-aciklamasi-satis-fiyatinin-yuksek-olmasi-sebebiyle-tedarik-etmekte-zorlanmaktayiz-1050730049.html

BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız

BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız

BİM market zincirinde, 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar üzerine açıklama yapan BİM, "Diğer üreticilerin... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T11:17+0300

2021-11-12T11:17+0300

2021-11-12T11:17+0300

ekonomi

gıda fiyatları

rekabet kurumu

rekabet kurulu

fiyat

bim

şeker

fiyat artışı

fiyat artırımı

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103946/93/1039469311_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_521e7d7efebc8588c810e8e591916117.jpg

Milli Gazete'de yer alan habere göre, BİM, "Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kâr ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir" ifadelerine yer verdi.Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denildi.Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmada, fahiş fiyat uygulama suçundan 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmadan en çok cezayı BİM marketler zinciri almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/migros-cezaya-gerekce-gosterilen-aycicek-yagini-zararina-satiyormus-1050575345.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gıda fiyatları, rekabet kurumu, rekabet kurulu, fiyat, bim, şeker, fiyat artışı, fiyat artırımı, fahiş fiyat