https://tr.sputniknews.com/20211112/bimden-seker-aciklamasi-satis-fiyatinin-yuksek-olmasi-sebebiyle-tedarik-etmekte-zorlanmaktayiz-1050730049.html
BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız
BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız
BİM market zincirinde, 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar üzerine açıklama yapan BİM, "Diğer üreticilerin... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T11:17+0300
2021-11-12T11:17+0300
2021-11-12T11:17+0300
ekonomi
gıda fiyatları
rekabet kurumu
rekabet kurulu
fiyat
bim
şeker
fiyat artışı
fiyat artırımı
fahiş fiyat
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Milli Gazete'de yer alan habere göre, BİM, "Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kâr ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir" ifadelerine yer verdi.Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denildi.Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmada, fahiş fiyat uygulama suçundan 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmadan en çok cezayı BİM marketler zinciri almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/migros-cezaya-gerekce-gosterilen-aycicek-yagini-zararina-satiyormus-1050575345.html
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gıda fiyatları, rekabet kurumu, rekabet kurulu, fiyat, bim, şeker, fiyat artışı, fiyat artırımı, fahiş fiyat
BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız
BİM market zincirinde, 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar üzerine açıklama yapan BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" dedi.
Milli Gazete'de yer alan habere
göre, BİM, "Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kâr ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir
" ifadelerine yer verdi.
Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan
BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız
" denildi.
Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmada, fahiş fiyat uygulama suçundan 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmadan en çok cezayı BİM marketler zinciri almıştı.