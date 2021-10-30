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https://tr.sputniknews.com/20211030/migrosun-ardindan-bim-de-fahis-fiyat-cezasini-yargiya-tasiyor-1050321608.html
Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının iptali için yargıya gideceğini duyurdu. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T10:17+0300
2021-10-30T10:22+0300
türkiye
rekabet kurulu
bim
migros
fahiş fiyat
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Dün savunmaların alınmasından sonra da BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler, A 101 ve tedarikçi Savola Gıda’ya, haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.Migros, Rekabet Kurulu’nun kestiği 517 milyon liralık cezanın iptali için yargıya gideceğini duyurmuştu.Bugün de BİM’den açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi. Şirket, buna rağmen ‘pahalılığın sorumlusu’ olarak gösterilmelerinin ve kartel iddiasıyla büyük bir ceza verilmesinin, ülkedeki yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karar olduğunu vurguladı.KAP'a yapılan bildirimde ise "Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 718.596.896-TL olacaktır.İlgili kararda isnat edilen suçlamaların hiçbiri tarafımızca kabul edilmemekte olup, bu husus soruşturmanın başından itibaren hem yazılı hem de sözlü savunmalarımızda kanıtlarıyla birlikte Kurum'a sunulmuştur. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır" denildi. BİM’in açıklaması şöyle:“Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, beş zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, ‘kartel’ oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında tarihte görülmemiş ağır cezalar verilmiştir.‘Fahiş fiyat’ iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır.BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen ‘pahalılığın sorumlusu’ olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye’de perakende sektörünün lideri olmuştur. ‘Yüksek kalite, düşük fiyat’ şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65 bin çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir.BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz.”
https://tr.sputniknews.com/20211029/rekabet-kurumu-fahis-fiyat-sorusturmasini-tamamladi-6-zincir-markete-para-cezasi-1050290816.html
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rekabet kurulu, bim, migros, fahiş fiyat

Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor

10:17 30.10.2021 (güncellendi: 10:22 30.10.2021)
© DHABİM
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© DHA
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BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının iptali için yargıya gideceğini duyurdu.
Dün savunmaların alınmasından sonra da BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler, A 101 ve tedarikçi Savola Gıda’ya, haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.
Migros, Rekabet Kurulu’nun kestiği 517 milyon liralık cezanın iptali için yargıya gideceğini duyurmuştu.
Bugün de BİM’den açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi. Şirket, buna rağmen ‘pahalılığın sorumlusu’ olarak gösterilmelerinin ve kartel iddiasıyla büyük bir ceza verilmesinin, ülkedeki yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karar olduğunu vurguladı.
KAP'a yapılan bildirimde ise "Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 718.596.896-TL olacaktır.
İlgili kararda isnat edilen suçlamaların hiçbiri tarafımızca kabul edilmemekte olup, bu husus soruşturmanın başından itibaren hem yazılı hem de sözlü savunmalarımızda kanıtlarıyla birlikte Kurum'a sunulmuştur. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır" denildi.
BİM’in açıklaması şöyle:
“Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, beş zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, ‘kartel’ oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında tarihte görülmemiş ağır cezalar verilmiştir.
‘Fahiş fiyat’ iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır.
BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen ‘pahalılığın sorumlusu’ olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.
BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye’de perakende sektörünün lideri olmuştur. ‘Yüksek kalite, düşük fiyat’ şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65 bin çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir.
BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.
BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz.”
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
Dün, 09:26
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