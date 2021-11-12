https://tr.sputniknews.com/20211112/bir-bakarsiniz-chp-kapatilmis-olabilir-diyen-barlas-fantezi-olsun-diye-soz-etmistim-1050725599.html

'Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas: 'Fantezi olsun diye söz etmiştim'

'Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas: 'Fantezi olsun diye söz etmiştim'

"Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, tartışma yaratan ifadeleri için "Ben fantezi olsun diye bunların... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T07:49+0300

2021-11-12T07:49+0300

2021-11-12T07:48+0300

politika

chp

açıklama

mehmet barlas

cumhuriyet halk partisi (chp)

kapatma davası

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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP'nin 'meşruiyetini yitirdiğini' iddia ettiği yazısında "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" demişti. İfadelerinin tartışma yaratması üzerine Barlas, daha sonra kaleme aldığı bir diğer yazıda tartışma yaratan ifadeleri 'fantezi olsun diye' yazdığını söyledi. Barlas'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:"Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim, ama bazıları o kadar ciddiye aldı ki iki gündür televizyonlar, makaleler ve sosyal medya benim bu sözlerim üzerinde gelişiyor.FETÖ'cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da 'Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150'likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor' diyeceksin. Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış. Bundan sonra da yarım yüzyıldır yaptığım gibi gözlemlerimle gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Sonuçta gerçekler daima haklı çıkar. Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar. Bu ebedi gerçeği unutmayalım."

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chp, açıklama, mehmet barlas, cumhuriyet halk partisi (chp), kapatma davası