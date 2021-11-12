Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211112/bir-bakarsiniz-chp-kapatilmis-olabilir-diyen-barlas-fantezi-olsun-diye-soz-etmistim-1050725599.html
'Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas: 'Fantezi olsun diye söz etmiştim'
'Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas: 'Fantezi olsun diye söz etmiştim'
"Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, tartışma yaratan ifadeleri için "Ben fantezi olsun diye bunların... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T07:49+0300
2021-11-12T07:48+0300
politika
chp
açıklama
mehmet barlas
cumhuriyet halk partisi (chp)
kapatma davası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP'nin 'meşruiyetini yitirdiğini' iddia ettiği yazısında "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" demişti. İfadelerinin tartışma yaratması üzerine Barlas, daha sonra kaleme aldığı bir diğer yazıda tartışma yaratan ifadeleri 'fantezi olsun diye' yazdığını söyledi. Barlas'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:"Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim, ama bazıları o kadar ciddiye aldı ki iki gündür televizyonlar, makaleler ve sosyal medya benim bu sözlerim üzerinde gelişiyor.FETÖ'cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da 'Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150'likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor' diyeceksin. Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış. Bundan sonra da yarım yüzyıldır yaptığım gibi gözlemlerimle gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Sonuçta gerçekler daima haklı çıkar. Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar. Bu ebedi gerçeği unutmayalım."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, açıklama, mehmet barlas, cumhuriyet halk partisi (chp), kapatma davası

'Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas: 'Fantezi olsun diye söz etmiştim'

07:49 12.11.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
"Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, tartışma yaratan ifadeleri için "Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim” dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP'nin 'meşruiyetini yitirdiğini' iddia ettiği yazısında "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" demişti.
İfadelerinin tartışma yaratması üzerine Barlas, daha sonra kaleme aldığı bir diğer yazıda tartışma yaratan ifadeleri 'fantezi olsun diye' yazdığını söyledi.
Barlas'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim, ama bazıları o kadar ciddiye aldı ki iki gündür televizyonlar, makaleler ve sosyal medya benim bu sözlerim üzerinde gelişiyor.
FETÖ'cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da 'Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150'likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor' diyeceksin.
Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış.
Bundan sonra da yarım yüzyıldır yaptığım gibi gözlemlerimle gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Sonuçta gerçekler daima haklı çıkar. Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar. Bu ebedi gerçeği unutmayalım."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:44Satışı 68 yıldır yasak olan samuray kılıcı, internette 'hediyelik' olarak satılıyor
08:12Ordu'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi
07:49'Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas: 'Fantezi olsun diye söz etmiştim'
07:40Dolar güne 9.97 seviyesinde başladı
07:20İstanbul’da ekmeğe ‘resmi zam’: Yeni fiyat belli oldu
07:18Mihail Saakaşvili açlık grevini sonlandıracağını açıkladı
07:16Yapı Kredi Yayınları: Orhan Pamuk hakkında yeniden soruşturma açılması kararını üzüntüyle karşıladık
07:14Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor
07:12Takvim gazetesi, Meral Akşener'in yüzünü blurladı
07:10Marketlerde yeni dönem: Depozito iade uygulaması 2 ay sonra başlıyor
07:08Bisikletiyle heykeli dikilen İsmail Zengin hayatını kaybetti
07:00AK Parti'den Akşener'e mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsınız
06:43Deniz Akkaya: 40'ından sonra azanı teneşir paklar, şimdilerde görüyoruz
06:41Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
06:23BİM CFO'su Dortluoğlu: Asgari ücrette ilk vergi dilimi yüzde 5'e düşmeli
05:53SpaceX, NASA'nın 'Crew-3' astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştırdı
05:20Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor
05:08Türkiye'de televizyon izleme süresi 4.5 saati aştı
04:59'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı
04:45Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor