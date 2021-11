Bir bölümü nehir statüsünden çıkarılan Dicle'de ani su değişimleri canlı türlerini yok ediyor

“Mesleki açıdan suyun seviyesinin düşmesi benim için iyidir, ben belki 3-5 gün balık yakalarım ama 20 gün sonra o balıklardan bir tane bulamam. Benim imkanlarım var, başka yerlere de gidebilirim ama amacımız Dicle Nehri’ndeki balıkların ölmemesidir. Geçimini Dicle’de balık tutarak sağlayan 20’ye yakın aile var. İnsan bindiği dalı keserse olmaz. Her yıl su kesiliyor, ben de gelin suyu bir seviyede bırakalım ve bu balıklara can suyu olsun ve balıklar ölmesin istedim. Ama her sene olduğu gibi yine balıklar öldü. Özellikle Bismil tarafında daha çok balık ölümleri yaşanıyor. Her sene neredeyse 20 ton balık ölüyor. Su olursa balık ölmez.”