https://tr.sputniknews.com/20211112/bir-bolumu-nehir-statusunden-cikarilan-diclede-ani-su-degisimleri-canli-turlerini-yok-ediyor-1050739414.html

Bir bölümü nehir statüsünden çıkarılan Dicle'de ani su değişimleri canlı türlerini yok ediyor

Bir bölümü nehir statüsünden çıkarılan Dicle'de ani su değişimleri canlı türlerini yok ediyor

Baraj kapaklarının açılıp kapatılması ile yaşanan ani su değişimleri, kum ocakları, atık sular, tarım arazilerindeki kimyasal atıkların nehre akması ve... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T14:47+0300

2021-11-12T14:47+0300

2021-11-12T14:50+0300

görüş

dicle nehri

su

dere

iklim krizi

balık

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3 milyar yıl önceye dayandığı rivayet edilen ve insanlığın ilk çıkış yerlerinden biri olarak görülen Dicle Nehri, her geçen yıl büyük değişimler geçiriyor.Medeniyetlerin kuruluşuna şahitlik eden, kutsal kitaplara ve mitolojilere konu olan Dicle Nehri, aynı zamanda birçok canlı türünü barındırıyor. Ancak nehirdeki bu değişimler söz konusu canlı türlerini de yok ediyor.Baraj kapaklarının açılıp kapatılması ile gelen ani su değişimleri, kum ocakları, birçok yerden nehre akıtılan atık sular, bilinçsiz sulama teknikleri ile tarım arazilerindeki kimyasal atıkların nehre akması ve kuraklık hem nehri hem de nehirde yaşayan balık türlerini yok ediyor.20’si endemik olmak üzere 46 balık türünün bulunduğu nehirde, su seviyesindeki ani değişimler ve kirlilik nedeniyle 7 endemik türün yok olduğu belirtiliyor.‘Oksijen oranı düştüğü için balık ölümleri oluyor’Suyun çekilmesi ve oksijen oranının düşmesi nedeniyle birçok noktada ölen tonlarca balık kıyıya vurdu.Yıllardır Dicle Nehri’nde balıkçılık yapan ve nehirdeki canlı türlerine hakim olan Veysi Bozyıl, nehirdeki durum ile ilgili Sputnik’e konuştu.Bozyıl “Her yıl 10. aya yakın baraj kapakları kapatıldığı için su seviyesi düşüyor ve oksijen oranı da düştüğü için balık ölümleri meydana geliyor. Bu yıl da aynı şey oldu. Henüz balık ölümleri olmadan önce suyun bırakılmasını istedik ama bırakmadılar. Yine balık ölümlerine tanık olduk” dedi.‘Endemik türler kalmadı’Dicle Nehri’nde endemik türlerin olduğunu ifade eden Bozyıl, şunları söyledi:‘Suyu sabit bir seviyede tutalım’20’ye yakın endemik balık türünden 7’sinin yok olduğunu söyleyen Bozyıl, şöyle devam etti:‘Nehrin bir kısmı nehir statüsünden çıkarıldı’İçli, bu karar ile kıyıların korunmasız hale geldiğini, gelişigüzel yerleşim ve kullanıma açık olduğunu ifade etti:‘Suyun sonunu getirdik’Birçok yerin atık sularının nehre bırakıldığını ifade eden İçli, “Dicle Nehri’nde sulama amacıyla da kullanılıyor. Özellikle Bismil tarafında tarım arazilerinde kullanılan ilaçlar yanlış sulama tekniğiyle nehre akıtılıyor. Bu da canlı türlerinin yok olmasına neden oluyor. Dicle Nehri, tarihte birçok efsaneye konu olan bir su ama sanırım biz bu suyun sonunu getirdik. Düşünün nehir statüsünden çıkarılmış dereye dönüşmüş. Bir an önce dere statüsüne alınan bölümlerin tekrar nehir statüsüne alınması ve korunması gerekir” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210723/bazamir-deresi-30-yil-sonra-ikinci-kez-kurudu-baliklarin-hepsi-susuzluktan-olmus-1045038194.html

dicle nehri

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2021

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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dicle nehri, su, dere, iklim krizi, balık