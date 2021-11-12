https://tr.sputniknews.com/20211112/bir-grup-gocmen-belarustan-polonyaya-gecti-1050735169.html

Bir grup göçmen Belarus’tan Polonya’ya geçti

Bir grup göçmen Belarus’tan Polonya’ya geçti

Belarus’un Bruzki Sınır Kontrol Noktası’ndan bir grup göçmen tellerin üzerinden geçerek Polonya’ya geçti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T13:11+0300

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polonya-belarus göçmen krizi

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Sputnik Belarus’un aktardığına göre, Belarus ile Polonya sınırında toplanan göçmenler tellerin üzerinden atlayarak sınırı geçti. Göçmenler sınırdaki tellere zarar verdi.Polonya polisi olanları söz konusu geçişi kayıt altına aldı.Görüntülerde onlarca göçmen olduğu görülüyor. Belarus sınır güçleri ise sınırı aşan göçmenlerin sayısının 100’ün altında olduğunu aktardı.Varşova, göçmenlere Belarus güvenlik güçlerinin yardım ettiğini ileri sürdü, ancak Minsk bu bilgiyi yalanladı.Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.Varşova, Vilnius ve Riga, olanlardan Minsk'i sorumlu tutuyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html

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