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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine’ye ait 10 değerli arazinin satışını daha onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine’ye ait 10 değerli arazinin satışını daha onayladı
Bodrum'da Bitez, Ankara'da Çankaya, Yenimahalle, İstanbul'da Kanal İstanbul projesinin planlandığı Arnavutköy'ün de aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T09:34+0300
2021-11-12T09:32+0300
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kanal istanbul
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resmi gazete
kanal istanbul projesi
satış
arazi satışı
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Çok sayıda taşınmazın bir kısmının özelleştirme kapsamına alınmasına, özelleştirme kapsamında olan bazılarının imar planlarının değiştirilmesine, bir kısmının da satışına dair Cumhurbaşkanı kararları bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.Kanal İstanbul’un yapılacağı açıklanan bölgede 3 ayrı arazinin HZL Bilişim adlı şirket tarafından alınması dikkat çekti.Kararda yer verilen araziler şu şekilde:
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kanal istanbul, arazi, resmi gazete, kanal istanbul projesi, satış, arazi satışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine’ye ait 10 değerli arazinin satışını daha onayladı

09:34 12.11.2021
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Bodrum'da Bitez, Ankara'da Çankaya, Yenimahalle, İstanbul'da Kanal İstanbul projesinin planlandığı Arnavutköy'ün de aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok noktasındaki kamuya ait yüzlerce dönüm değerli arazi özelleştirme yoluyla satıldı. Kamuya ait 10 araziyle ilgili Cumhurbaşkanı kararları bugün yayımlandı.
Çok sayıda taşınmazın bir kısmının özelleştirme kapsamına alınmasına, özelleştirme kapsamında olan bazılarının imar planlarının değiştirilmesine, bir kısmının da satışına dair Cumhurbaşkanı kararları bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kanal İstanbul’un yapılacağı açıklanan bölgede 3 ayrı arazinin HZL Bilişim adlı şirket tarafından alınması dikkat çekti.
Kararda yer verilen araziler şu şekilde:
1.
Maliye Hazinesi’ne ait Bodrum Bitez’de 30 dönümlük arazi 242 milyon liraya Rekuba İnşaat’a satıldı.
2.
Denizcilik İşletmeleri adına kayıtlı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkı 2 milyar 531 milyon liraya 40 yıllığına Tek-Art’a verildi.
3.
Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Çankaya’da 8.2 dönüm arazi 38 milyon 500 bin TL’ye Gülmar Gıda’ya satıldı.
4.
Mülkiyeti Sümer Holding’e ait Ankara Emek’teki 2.6 dönüm arazi 47.9 milyon TL’ye Serhat&BCM İş Ortaklığına satıldı.
5.
Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) ait Ankara Yenimahalle’deki 2.7 dönümlük arazi 18.1 milyon TL’ye Tan Oto’ya satıldı.
6.
Kanal İstanbul’un yapılmasının planlandığı konumda Hazine’ye ait İstanbul Arnavutköy’deki 5.7 dönüm arazi 28 milyon liraya HZL Bilişim’e satıldı.
7.
Yine Kanal İstanbul’un yapılacağı bölgede Maliye Hazinesi’ne ait Arnavutköy Ömerli Mahallesi’ndeki 15.1 dönüm arazi 66.8 milyon liraya yine HZL Bilişim’e satıldı.
8.
Yine Kanal İstanbul’un olduğu bölgede Arnavutköy Ömerli’de Hazine’ye ait 6.6 dönüm arai 48 milyon TL’ye yine HZL Bilişim’e satıldı.
9.
Hazine’ye ait İzmir Gümüldür’deki arazinin imar planı değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Araziye ilişkin plan 'Otel Alanı (E:0.45, Yençok: 5 kat,) Rekreasyon Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı, dere, Kumsal Plaj, Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı, Taşıt Yolu ve Yaya Yolu' kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imar planınıyla ilgili gereğinin yerine getirilmesi için Özelleştirme İdaresi’nin yetkili kılınmasına karar verildi.
10.
Hazine’ye ait İstanbul Halkalı’daki arazi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi. Neticede plan değişiklikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.
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