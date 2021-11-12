https://tr.sputniknews.com/20211112/cumhurbaskani-erdogan-hazineye-ait-10-degerli-arazinin-satisini-daha-onayladi-1050726653.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine’ye ait 10 değerli arazinin satışını daha onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine’ye ait 10 değerli arazinin satışını daha onayladı

Bodrum'da Bitez, Ankara'da Çankaya, Yenimahalle, İstanbul'da Kanal İstanbul projesinin planlandığı Arnavutköy'ün de aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T09:34+0300

2021-11-12T09:34+0300

2021-11-12T09:32+0300

türkiye

kanal istanbul

arazi

resmi gazete

kanal istanbul projesi

satış

arazi satışı

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Çok sayıda taşınmazın bir kısmının özelleştirme kapsamına alınmasına, özelleştirme kapsamında olan bazılarının imar planlarının değiştirilmesine, bir kısmının da satışına dair Cumhurbaşkanı kararları bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.Kanal İstanbul’un yapılacağı açıklanan bölgede 3 ayrı arazinin HZL Bilişim adlı şirket tarafından alınması dikkat çekti.Kararda yer verilen araziler şu şekilde:

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2021

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