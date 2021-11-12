https://tr.sputniknews.com/20211112/didimde-gocmen-teknesi-batti-kizini-kurtarmak-isteyen-kadin-hayatini-kaybetti-1050741205.html

Didim'de göçmen teknesi battı, kızını kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Didim'de göçmen teknesi battı, kızını kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne yan yattı. Teknenin batması esnasında kızını kurtarmak isteyen kadın göçmen yaşamını yitirirken... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T15:28+0300

2021-11-12T15:28+0300

2021-11-12T15:28+0300

türkiye

göçmen

göçmen krizi

didim

tekne

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Edinilen bilgiye göre, Didim Altınkum Mahallesi'nden tekneyle denize açılan ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne açıldıktan kısa süre sonra yan yattı.İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin yan yatması esnasında kızını korumak isteyen anne, denize düştü. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Ekipleri 9 göçmeni kurtardı.Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartıldı. Kurtarılan 9 göçmen işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Eşini kaybeden göçmen ve kızının ise sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, işlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Didim Emniyeti ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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