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https://tr.sputniknews.com/20211112/didimde-gocmen-teknesi-batti-kizini-kurtarmak-isteyen-kadin-hayatini-kaybetti-1050741205.html
Didim'de göçmen teknesi battı, kızını kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti
Didim'de göçmen teknesi battı, kızını kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne yan yattı. Teknenin batması esnasında kızını kurtarmak isteyen kadın göçmen yaşamını yitirirken... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:28+0300
2021-11-12T15:28+0300
türkiye
göçmen
göçmen krizi
didim
tekne
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Edinilen bilgiye göre, Didim Altınkum Mahallesi'nden tekneyle denize açılan ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne açıldıktan kısa süre sonra yan yattı.İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin yan yatması esnasında kızını korumak isteyen anne, denize düştü. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Ekipleri 9 göçmeni kurtardı.Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartıldı. Kurtarılan 9 göçmen işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Eşini kaybeden göçmen ve kızının ise sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, işlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Didim Emniyeti ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210716/bodrum-aciklarinda-yelkenli-teknede-63-gocmen-yakalandi-1044985430.html
türkiye
didim
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göçmen, göçmen krizi, didim, tekne

Didim'de göçmen teknesi battı, kızını kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti

15:28 12.11.2021
© İHAgöçmen teknesi battı
göçmen teknesi battı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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Aydın'ın Didim ilçesinde içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne yan yattı. Teknenin batması esnasında kızını kurtarmak isteyen kadın göçmen yaşamını yitirirken teknede bulunan diğer 9 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Didim Altınkum Mahallesi'nden tekneyle denize açılan ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne açıldıktan kısa süre sonra yan yattı.
İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin yan yatması esnasında kızını korumak isteyen anne, denize düştü. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Ekipleri 9 göçmeni kurtardı.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartıldı. Kurtarılan 9 göçmen işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Eşini kaybeden göçmen ve kızının ise sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, işlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Didim Emniyeti ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum açıklarındaki yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2021
DÜNYA
Bodrum açıklarında yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı
16 Temmuz, 19:53
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