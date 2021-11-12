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Dünyada bir ilk: Ölüm nedeni 'iklim değişikliği' oldu
Dünyada bir ilk: Ölüm nedeni 'iklim değişikliği' oldu
Kanada’da geçen yaz yaşanan rekor sıcaklıkların ardından hayatını kaybeden bir kişiye iklim değişikliği teşhisi konuldu. Kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:05+0300
2021-11-12T12:09+0300
kanada
iklim değişikliği
ölüm
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Küresel ısınmanın alarm verdiği günümüzde, ölüm teşhisi olarak ilk kez ‘iklim değişikliği’ teşhisi konuldu. Kanada’da yaşayan 70'li yaşlarındaki bir kadın, ülkede görülen aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü nedeniyle hayatını kaybederken, dünyada ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olarak konan ilk hasta oldu. NTV'nin aktardığına göre Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, hastanın ölüm nedeninin aşırı sıcaklık olduğunu, bu sebeple bu kararı aldığını söyledi. Kanada’da Haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/bm-genel-sekreteri-guterres-glasgow-iklim-taahhutleri-umit-verici-ama-yeterli-degil-1050719472.html
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kanada, iklim değişikliği, ölüm

Dünyada bir ilk: Ölüm nedeni 'iklim değişikliği' oldu

12:05 12.11.2021 (güncellendi: 12:09 12.11.2021)
© REUTERS / YVES HERMANİklim değişikliği
İklim değişikliği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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Kanada’da geçen yaz yaşanan rekor sıcaklıkların ardından hayatını kaybeden bir kişiye iklim değişikliği teşhisi konuldu. Kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 70’li yaşlarda kadın, ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olan ilk kişi.
Küresel ısınmanın alarm verdiği günümüzde, ölüm teşhisi olarak ilk kez ‘iklim değişikliği’ teşhisi konuldu. Kanada’da yaşayan 70'li yaşlarındaki bir kadın, ülkede görülen aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü nedeniyle hayatını kaybederken, dünyada ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olarak konan ilk hasta oldu.
NTV'nin aktardığına göre Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, hastanın ölüm nedeninin aşırı sıcaklık olduğunu, bu sebeple bu kararı aldığını söyledi.
Kanada’da Haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow iklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
DÜNYA
BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow iklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil
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