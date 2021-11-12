Dünyada bir ilk: Ölüm nedeni 'iklim değişikliği' oldu

Küresel ısınmanın alarm verdiği günümüzde, ölüm teşhisi olarak ilk kez ‘iklim değişikliği’ teşhisi konuldu. Kanada’da yaşayan 70'li yaşlarındaki bir kadın, ülkede görülen aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü nedeniyle hayatını kaybederken, dünyada ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olarak konan ilk hasta oldu. NTV'nin aktardığına göre Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, hastanın ölüm nedeninin aşırı sıcaklık olduğunu, bu sebeple bu kararı aldığını söyledi. Kanada’da Haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Kanada’da geçen yaz yaşanan rekor sıcaklıkların ardından hayatını kaybeden bir kişiye iklim değişikliği teşhisi konuldu. Kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 70’li yaşlarda kadın, ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olan ilk kişi.
Küresel ısınmanın alarm verdiği günümüzde, ölüm teşhisi olarak ilk kez ‘iklim değişikliği’ teşhisi konuldu. Kanada’da yaşayan 70'li yaşlarındaki bir kadın, ülkede görülen aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü nedeniyle hayatını kaybederken, dünyada ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olarak konan ilk hasta oldu.
NTV'nin aktardığına göre Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, hastanın ölüm nedeninin aşırı sıcaklık olduğunu, bu sebeple bu kararı aldığını söyledi.
Kanada’da Haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken yüzlerce kişi hayatını kaybetti.