https://tr.sputniknews.com/20211112/fransada-elysee-sarayinda-gorev-yapan-bir-askere-tecavuz-sorusturmasi-acildi-1050747436.html

Fransa'da Elysee Sarayı'nda görev yapan bir askere tecavüz soruşturması açıldı

Fransa'da Elysee Sarayı'nda görev yapan bir askere tecavüz soruşturması açıldı

Fransa'da Elysee Sarayı'nda görevli bir kadın askerin, bir asker tarafından tecavüze maruz bırakıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T17:42+0300

2021-11-12T17:42+0300

2021-11-12T17:42+0300

dünya

fransa

tecavüz

asker

elysee sarayı

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Fransız basınındaki haberlere göre bir kadın asker, Elysee Sarayı'nda bir erkek asker tarafından tecavüze maruz kaldığı gerekçesiyle 1 Temmuz'da Paris'in 8. bölgesindeki karakola suç duyurusunda bulundu.Tecavüze maruz bırakıldığını söyleyen kadın asker suç duyurusunda, bunun sarayın bir odasında yaşandığını söyledi.Söz konusu odada gizli belge ve dosyaların bulunması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bunun üzerine 12 Temmuz'da soruşturma açıldı.Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı.Elysee Sarayı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, devam eden soruşturmalar hakkında hiçbir zaman yorum yapılmadığı belirtildi.Bu olayın yargıya ve yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığı, cinsel istismar mağduru askerin dinlendiği ve ona destek verildiği aktarılan açıklamada, bu askerin ayrıca saraydan ayrı başka bir göreve atandığı kaydedildi.

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