https://tr.sputniknews.com/20211112/george-harrison-ve-ringo-starrin-yer-aldigi-1968-tarihli-sarki-bulundu-1050737363.html

George Harrison ve Ringo Starr'ın yer aldığı 1968 tarihli şarkı bulundu

George Harrison ve Ringo Starr'ın yer aldığı 1968 tarihli şarkı bulundu

The Beatles grubundan George Harrison ve Ringo Starr'ın kaydında yer aldıkları 'kayıp' şarkı, ilk defa yayınlanacak. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T13:48+0300

2021-11-12T13:48+0300

2021-11-12T13:51+0300

the beatles

yaşam

ringo starr

şarkı

george harrison

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Gazeteci Suresh Joshi tarafından yazılan parça, 1968 yılında kaydedilmişti. BBC Radio Merseyside'a konuşan Joshi, kasetin o tarihten bu yana evinde durduğunu ifade etti."Birçok defa onu kaybettim ve buldum" diyen Joshi, "Yayınlama fırsatımız olmadı" diye konuştu.T24'ün aktardığına göre Joshi, kaseti Koronavirüs karantinası sırasında tekrar bulduğunu ve bu sefer yayınlama kararı aldığını belirtti.Kasetin zarar gördüğünü ve tamir edildiğini belirten Joshi, 1968'de kayıt almak için Trident Stüdyoları'na gittiğinde Harrison ve Starr'ın da 'Hey Jude' şarkısının kaydı için orada olduğunu söyledi.Joshi, Harrison'ın gelip Ringo ile birlikte şarkıyı çalmayı teklif etiklerini söyledi.

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the beatles, ringo starr, şarkı, george harrison