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https://tr.sputniknews.com/20211112/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-yapisal-cari-acigi-azaltmak-hukumetin-gorevidir-1050753381.html
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yapısal cari açığı azaltmak hükümetin görevidir
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yapısal cari açığı azaltmak hükümetin görevidir
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Cari açığın azaltılması... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T22:12+0300
2021-11-12T22:12+0300
ekonomi
lütfi elvan
hazine ve maliye bakanlığı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Dünyanın 1929 buhranından sonraki en büyük şokla karşı karşıya kaldığını dile getiren Elvan, "Bizim şok senaryolarımızda bile yer almayan gerçeklerle karşı karşıya kaldı. Sadece Türkiye değil, dünya ülkeleri, tüm ülkeler zor bir süreçten geçiyor. Hep birlikte bu süreci iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.Elvan, cari açık konusundaki değerlendirmelere yanıt verirken, "Öncelikle şunu ifade edeyim, Merkez Bankasının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Yapısal cari açığın azaltılması noktasındaki görev hükümetin görevidir, yapısal cari açığın azaltılması konusundaki görev hükümete aittir. Dolayısıyla para politikasında uygulanacak araçlar bellidir. Bu araçları da Merkez Bankası uygular. Buna açıklık getirmek istedim." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin ithalatının yüzde 70'ini ara malı, yüzde 20'sini yatırım malı ve yüzde 10'unu da tüketim malının oluşturduğuna dikkati çeken Elvan, "Burada bizim temel yaklaşımımız şu; özellikle ara malı ve yatırım malı ithalatını aşağı çekebilecek, dışarıdan yüksek teknolojiyi getirebilecek bir altyapı ve ortamın bu ülkede oluşturulması lazım. Bunda başarılı olduğumuz alanlar elbette var. Savunma sanayindeki başarımız var." dedi.
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lütfi elvan, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yapısal cari açığı azaltmak hükümetin görevidir

22:12 12.11.2021
© Fotoğraf : Hazine ve Maliye Bakanlığı / TwitterLütfü Elvan
Lütfü Elvan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Fotoğraf : Hazine ve Maliye Bakanlığı / Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Cari açığın azaltılması görevi hükümetindir" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Dünyanın 1929 buhranından sonraki en büyük şokla karşı karşıya kaldığını dile getiren Elvan, "Bizim şok senaryolarımızda bile yer almayan gerçeklerle karşı karşıya kaldı. Sadece Türkiye değil, dünya ülkeleri, tüm ülkeler zor bir süreçten geçiyor. Hep birlikte bu süreci iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Elvan, cari açık konusundaki değerlendirmelere yanıt verirken, "Öncelikle şunu ifade edeyim, Merkez Bankasının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Yapısal cari açığın azaltılması noktasındaki görev hükümetin görevidir, yapısal cari açığın azaltılması konusundaki görev hükümete aittir. Dolayısıyla para politikasında uygulanacak araçlar bellidir. Bu araçları da Merkez Bankası uygular. Buna açıklık getirmek istedim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ithalatının yüzde 70'ini ara malı, yüzde 20'sini yatırım malı ve yüzde 10'unu da tüketim malının oluşturduğuna dikkati çeken Elvan, "Burada bizim temel yaklaşımımız şu; özellikle ara malı ve yatırım malı ithalatını aşağı çekebilecek, dışarıdan yüksek teknolojiyi getirebilecek bir altyapı ve ortamın bu ülkede oluşturulması lazım. Bunda başarılı olduğumuz alanlar elbette var. Savunma sanayindeki başarımız var." dedi.
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