İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı İstanbul'a yayalım mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından yeni bir uygulamanın hizmete girdiğini duyurdu. Ağaç diplerinde bulunan ızgaralara, sokak hayvanları için mama ve su kabı da yerleştirdiklerini belirten belediye, uygulamanın yaygınlaşması için de İstanbullular'dan fikir istedi.Izgaranın üzerine sabitlenen mama ve su kabı sokak hayvanlarının kolaylıkla yemek bulabilmesini sağlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için yeni bir uygulama başlattı. Ağaç diplerindeki ızgaralara mama kabı da yerleştiren belediye sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından yeni bir uygulamanın hizmete girdiğini duyurdu. Ağaçdiplerinde bulunan ızgaralara, sokak hayvanları için mama ve su kabı da yerleştirdiklerini belirten belediye, uygulamanın yaygınlaşması için de İstanbullular'dan fikir istedi.
Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı minik dostumuz beğenmişe benziyor.🐾