https://tr.sputniknews.com/20211112/istanbul-buyuksehir-belediyesi-mama-kapli-agac-dibi-izgara-uygulamamizi-istanbula-yayalim-mi-1050727223.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı İstanbul'a yayalım mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı İstanbul'a yayalım mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için yeni bir uygulama başlattı. Ağaç diplerindeki ızgaralara mama kabı da yerleştiren belediye... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T09:43+0300

2021-11-12T09:43+0300

2021-11-12T09:43+0300

yaşam

istanbul

türkiye

ibb

mama

sokak hayvanları

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından yeni bir uygulamanın hizmete girdiğini duyurdu. Ağaç diplerinde bulunan ızgaralara, sokak hayvanları için mama ve su kabı da yerleştirdiklerini belirten belediye, uygulamanın yaygınlaşması için de İstanbullular'dan fikir istedi.Izgaranın üzerine sabitlenen mama ve su kabı sokak hayvanlarının kolaylıkla yemek bulabilmesini sağlıyor.

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istanbul, türkiye, ibb, mama, sokak hayvanları