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İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı İstanbul'a yayalım mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı İstanbul'a yayalım mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için yeni bir uygulama başlattı. Ağaç diplerindeki ızgaralara mama kabı da yerleştiren belediye... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T09:43+0300
2021-11-12T09:43+0300
yaşam
istanbul
türkiye
ibb
mama
sokak hayvanları
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından yeni bir uygulamanın hizmete girdiğini duyurdu. Ağaç diplerinde bulunan ızgaralara, sokak hayvanları için mama ve su kabı da yerleştirdiklerini belirten belediye, uygulamanın yaygınlaşması için de İstanbullular'dan fikir istedi.Izgaranın üzerine sabitlenen mama ve su kabı sokak hayvanlarının kolaylıkla yemek bulabilmesini sağlıyor.
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istanbul, türkiye, ibb, mama, sokak hayvanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı İstanbul'a yayalım mı?

09:43 12.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/İstanbulbldİBB'den sokak hayvanlarına mama uygulaması
İBB'den sokak hayvanlarına mama uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/İstanbulbld
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi için yeni bir uygulama başlattı. Ağaç diplerindeki ızgaralara mama kabı da yerleştiren belediye sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından yeni bir uygulamanın hizmete girdiğini duyurdu. Ağaç diplerinde bulunan ızgaralara, sokak hayvanları için mama ve su kabı da yerleştirdiklerini belirten belediye, uygulamanın yaygınlaşması için de İstanbullular'dan fikir istedi.
Izgaranın üzerine sabitlenen mama ve su kabı sokak hayvanlarının kolaylıkla yemek bulabilmesini sağlıyor.
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