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İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, dünyanın A Planı haline gelmeyi başaracaktır
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, dünyanın A Planı haline gelmeyi başaracaktır
İTO Başkanı Avdagiç, "Dünya tedarik zincirinin en sağlam halkalarından biri olduğumuzu gösterdik. İnanıyoruz ki korona sınavını başarıyla veren Türkiye, yakın... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T00:05+0300
2021-11-12T00:05+0300
ekonomi
türkiye
istanbul ticaret odası (ito)
ithalat
ticaret
açıklama
para
finans
başkan
gelişme
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Tedarik zincirlerinin hasar gördüğü süreçte, dünya tedarik zincirinin en sağlam halkalarından biri olduğumuzu gösterdik. İnanıyoruz ki korona sınavını başarıyla veren Türkiye, yakın bir gelecekte dünyanın A Planı haline de gelmeyi başaracaktır" ifadesini kullandı.İTO'dan yapılan açıklamada Oda'nın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmaya yer verilen Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve yüksek cari açıkla mücadele reçetesinde tek ilacın üretim olduğunu söyledi.Avdagiç, küresel durumun gelecek dönemde gerek üretim ve gerekse lojistikte, eşi benzeri görülmemiş fırsatları Türkiye'ye sunacağına belirterek, "Ancak bunun tek bir şartı var: Hükümet ve özel sektör olarak, bu fırsatı değerlendirmek için olabildiğince hızlı harekete geçmek zorundayız" ifadesini kullandı.Uluslararası sermayeyi çekecek ortamı hazırlamanın ve yatırım ortamını iyileştirecek adımları hızlandırmanın önemine vurgu yapan Avdagiç, "Daha da önemlisi ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli yatırımları selektif olarak etkili şekilde teşvik etmektir" dedi.'Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme patikasında yol almasını önemsiyoruz'Avdagiç, Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme patikasında yol almasını önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Rekabetin gücü, sürdürülebilirliği ile sınırlıdır. Bu bakımdan Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme patikasında yol almasını önemsiyoruz. Bu çerçevede ekonomimizin bir yandan mevcut büyüme potansiyelinin artırılması, bir yandan da makul bir oranda büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iş dünyamızın temel beklentisidir."'Konjonktür, Türkiye'ye daha güçlü tarihi bir fırsatın kapılarını aralayacaktır'Hükümetin ve özel sektörün dinamizmi, kararlılığı ve odaklanması ile Türkiye'nin dünya değer zincirinin güçlü bir parçası olacağına inandığını belirten İTO Başkanı Avdagiç, "Yine inanıyoruz ki mevcut konjonktür, küresel tedarik zincirinde güçlü bir hub olmaya odaklanmada, Türkiye'ye her zamankinden daha güçlü tarihi bir fırsatın kapılarını aralayacaktır" ifadesini kullandı.Avdagiç, öte yandan odanın muhasebe biriminde çalışan bir personelin evrakta usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin gelişmeler konusunda da meclis üyelerine bilgi verdi.Meclis bünyesinde görev yapan Hesapları İnceleme Komisyonu'nun konuyla ilgili incelemesini tamamladığını belirten Avdagiç, komisyonun raporunun da ilk tespit ve bulguları doğruladığını kaydetti.Avdagiç, konunun yargıya intikal ettiğini ve sürecin de hukukun öngördüğü şekilde ilerleyeceğini belirterek, "İTO Yönetimi olarak yolsuzluğun üzerine kararlı bir şekilde gitmemize tam destek veren meclis üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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türkiye, istanbul ticaret odası (ito), ithalat, ticaret, açıklama, para, finans, başkan, gelişme, ihracat

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, dünyanın A Planı haline gelmeyi başaracaktır

00:05 12.11.2021
© İHAŞekib Avdagiç
Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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İTO Başkanı Avdagiç, "Dünya tedarik zincirinin en sağlam halkalarından biri olduğumuzu gösterdik. İnanıyoruz ki korona sınavını başarıyla veren Türkiye, yakın bir gelecekte dünyanın A Planı haline de gelmeyi başaracaktır" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Tedarik zincirlerinin hasar gördüğü süreçte, dünya tedarik zincirinin en sağlam halkalarından biri olduğumuzu gösterdik. İnanıyoruz ki korona sınavını başarıyla veren Türkiye, yakın bir gelecekte dünyanın A Planı haline de gelmeyi başaracaktır" ifadesini kullandı.
İTO'dan yapılan açıklamada Oda'nın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmaya yer verilen Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve yüksek cari açıkla mücadele reçetesinde tek ilacın üretim olduğunu söyledi.
Avdagiç, küresel durumun gelecek dönemde gerek üretim ve gerekse lojistikte, eşi benzeri görülmemiş fırsatları Türkiye'ye sunacağına belirterek, "Ancak bunun tek bir şartı var: Hükümet ve özel sektör olarak, bu fırsatı değerlendirmek için olabildiğince hızlı harekete geçmek zorundayız" ifadesini kullandı.
Uluslararası sermayeyi çekecek ortamı hazırlamanın ve yatırım ortamını iyileştirecek adımları hızlandırmanın önemine vurgu yapan Avdagiç, "Daha da önemlisi ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli yatırımları selektif olarak etkili şekilde teşvik etmektir" dedi.
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'Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme patikasında yol almasını önemsiyoruz'

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme patikasında yol almasını önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Rekabetin gücü, sürdürülebilirliği ile sınırlıdır. Bu bakımdan Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme patikasında yol almasını önemsiyoruz. Bu çerçevede ekonomimizin bir yandan mevcut büyüme potansiyelinin artırılması, bir yandan da makul bir oranda büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iş dünyamızın temel beklentisidir."

'Konjonktür, Türkiye'ye daha güçlü tarihi bir fırsatın kapılarını aralayacaktır'

Hükümetin ve özel sektörün dinamizmi, kararlılığı ve odaklanması ile Türkiye'nin dünya değer zincirinin güçlü bir parçası olacağına inandığını belirten İTO Başkanı Avdagiç, "Yine inanıyoruz ki mevcut konjonktür, küresel tedarik zincirinde güçlü bir hub olmaya odaklanmada, Türkiye'ye her zamankinden daha güçlü tarihi bir fırsatın kapılarını aralayacaktır" ifadesini kullandı.
Avdagiç, öte yandan odanın muhasebe biriminde çalışan bir personelin evrakta usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin gelişmeler konusunda da meclis üyelerine bilgi verdi.
Meclis bünyesinde görev yapan Hesapları İnceleme Komisyonu'nun konuyla ilgili incelemesini tamamladığını belirten Avdagiç, komisyonun raporunun da ilk tespit ve bulguları doğruladığını kaydetti.
Avdagiç, konunun yargıya intikal ettiğini ve sürecin de hukukun öngördüğü şekilde ilerleyeceğini belirterek, "İTO Yönetimi olarak yolsuzluğun üzerine kararlı bir şekilde gitmemize tam destek veren meclis üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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