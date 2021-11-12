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https://tr.sputniknews.com/20211112/kuyumcu-calisanini-oldurup-2-kilogram-altinla-kacan-supheli-yakalandi-1050753848.html
Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı yakalandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı yakalandı
Antalya'da kuyumcu çalışanını silahla öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T22:36+0300
2021-11-12T22:38+0300
türkiye
antalya
afyonkarahisar
altın
kütahya
kuyumcu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda bir aracı durdurdu.Sürücü S.Ö'yü gözaltına alan ekiplerin araçta yaptıkları aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, bir kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından zanlının 29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ün ölümüyle sonuçlanan silahlı soygunun faili olduğu belirlendi.S.Ö, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firari şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyonkarahisar'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.Bir diğer kuyumcu soygununun da failiymişŞüpheli S.Ö'nün, 17 Ekim 2020'de Güneş Mahallesi'ndeki Hastanesi Caddesi'nde bulunan bir kuyumcudan sahte motosikletli yunus timi üniformasıyla gerçekleştirilen soygunun da faili olduğu tespit edildi.Zanlının gösterdiği derede yapılan aramada üniforma, silah ve malzemeler bulundu.Kasten yaralama ve hırsızlıktan sabıkalı şüphelinin eşi ve erkek kardeşi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Bu şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlının emniyetteki ilk ifadesiZanlının Antalya Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadede, 17 Ekim 2020'de Güneş Mahallesi'ndeki kuyumcuyu da kendisinin soyduğunu itiraf ettiği belirtildi.İlk soygunda çaldığı altınları eritip kripto para Bitcoin'e yatırdığını ve kaybettiğini iddia eden S.Ö. ikinci soygunu da aynı amaçla gerçekleştirdiğini belirtti.Zanlı, kuyumcuya öldürme amacıyla girmediğini, heyecanlandığı için ateş ettiğini öne sürerek, kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Servisi arayarak ambulans istediğini iddia etti.Kuyumcunun öldüğünü haberlerden öğrendiğini belirten zanlı, olaylarda kullandığı silah ile altın eritme makinesini dereye attığını söyledi.Ne olmuştu?29 Ekim'de Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü vurmuş, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçmıştı. 112 Acil Servis ekibince Gür'ün hayatını kaybettiği belirlenmiş, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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antalya, afyonkarahisar, altın, kütahya, kuyumcu

Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı yakalandı

22:36 12.11.2021 (güncellendi: 22:38 12.11.2021)
© İHAYakalanan şahsın aracı
Yakalanan şahsın aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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Antalya'da kuyumcu çalışanını silahla öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda bir aracı durdurdu.
Sürücü S.Ö'yü gözaltına alan ekiplerin araçta yaptıkları aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, bir kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından zanlının 29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ün ölümüyle sonuçlanan silahlı soygunun faili olduğu belirlendi.
S.Ö, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firari şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyonkarahisar'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer kuyumcu soygununun da failiymiş

Şüpheli S.Ö'nün, 17 Ekim 2020'de Güneş Mahallesi'ndeki Hastanesi Caddesi'nde bulunan bir kuyumcudan sahte motosikletli yunus timi üniformasıyla gerçekleştirilen soygunun da faili olduğu tespit edildi.
Zanlının gösterdiği derede yapılan aramada üniforma, silah ve malzemeler bulundu.
Kasten yaralama ve hırsızlıktan sabıkalı şüphelinin eşi ve erkek kardeşi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Bu şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesi

Zanlının Antalya Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadede, 17 Ekim 2020'de Güneş Mahallesi'ndeki kuyumcuyu da kendisinin soyduğunu itiraf ettiği belirtildi.
İlk soygunda çaldığı altınları eritip kripto para Bitcoin'e yatırdığını ve kaybettiğini iddia eden S.Ö. ikinci soygunu da aynı amaçla gerçekleştirdiğini belirtti.
Zanlı, kuyumcuya öldürme amacıyla girmediğini, heyecanlandığı için ateş ettiğini öne sürerek, kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Servisi arayarak ambulans istediğini iddia etti.
Kuyumcunun öldüğünü haberlerden öğrendiğini belirten zanlı, olaylarda kullandığı silah ile altın eritme makinesini dereye attığını söyledi.

Ne olmuştu?

29 Ekim'de Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü vurmuş, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçmıştı. 112 Acil Servis ekibince Gür'ün hayatını kaybettiği belirlenmiş, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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