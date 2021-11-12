https://tr.sputniknews.com/20211112/merkez-bankasi-anketinde-yil-sonu-dolar-tahmini-yukseldi-1050728384.html

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 9.9785'e yükseldi. Ankette enflasyon tahmini yüzde 19.31'e çıktı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

dolar

merkez bankası

dolar/tl

tüfe

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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 17.63'ten yüzde 19.31'e yükseldi.Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 13.91'den yüzde 15.61'e çıktı.Ankette yıl sonu dolar/TL kuru tahmini de yükseldi. Buna göre ekimde 9.2195 olan yıl sonu kur tahmini 9.9785'e yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/dolar-gune-997-seviyesinde-basladi-1050725472.html

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