Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211112/nusret-gokce-ingilizcen-nasil-sorusuna-yanit-verdi-neredeyse-bir-ingiliz-gibi-1050730548.html
Nusret Gökçe, 'İngilizcen nasıl?' sorusuna yanıt verdi: 'Neredeyse bir İngiliz gibi'
Nusret Gökçe, 'İngilizcen nasıl?' sorusuna yanıt verdi: 'Neredeyse bir İngiliz gibi'
Londra'da yeni bir restoran açan Nusret Gökçe, kendisine sorulan "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T11:23+0300
2021-11-12T11:22+0300
yaşam
nusret gökçe
ingilizce
restoran
nusr-et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050629824_0:194:2183:1422_1920x0_80_0_0_17ab5116b341baeb57b0cdfcd595f2be.jpg
'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında tanınan kasap Nusret, son videosunda ise hayranlarına İngilizce seslendi. Gökçe,, paylaşımında, "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor" dedi.Gökçe ayrıca, "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050629824_274:0:2170:1422_1920x0_80_0_0_1ef20057fe79e8e872f92b17cae7aeca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nusret gökçe, ingilizce, restoran, nusr-et

Nusret Gökçe, 'İngilizcen nasıl?' sorusuna yanıt verdi: 'Neredeyse bir İngiliz gibi'

11:23 12.11.2021
© REUTERSNusret Gökçe, Salt Bae
Nusret Gökçe, Salt Bae - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS
Abone ol
Londra'da yeni bir restoran açan Nusret Gökçe, kendisine sorulan "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı.
'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında tanınan kasap Nusret, son videosunda ise hayranlarına İngilizce seslendi.
Gökçe,, paylaşımında, "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor" dedi.
Gökçe ayrıca, "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:05Dünyada bir ilk: Ölüm nedeni 'iklim değişikliği' oldu
12:05İlanda gördüğü otomobili, kendisininmiş gibi başkasına sattı
11:35İletişim Başkanlığı duyurdu: CİMER'de 'Yönetime Katıl' uygulaması
11:34TOGG: 'C segment sedan' çalışmalarına da başladık
11:24Paris Hilton ve nişanlısı Carter Raum evlendi
11:24Britanya, nihayet geri adım atıp Assange'ın hapiste evlenmesine izin verdi
11:23Nusret Gökçe, 'İngilizcen nasıl?' sorusuna yanıt verdi: 'Neredeyse bir İngiliz gibi'
11:17BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız
11:07Komşular arasında 'tasma' kavgası: 'Saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı'
10:59Bakan Elvan: Hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek döviz kuru hedeflediği doğru değil
10:58Organ bağışı için dilek feneri uçurdular: '26 bin 800 hasta organ bekliyor'
10:55Çalışma koşullarından şikayet eden kuryenin işten çıkarıldığı iddia edildi
10:44THY ve Belavia, Türkiye üzerinden Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak
10:43Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Çıplak arama' ibaresi yerine 'detaylı arama' geldi
10:42Akit TV'de 'FETÖ' tartışması: Metiner yayını terk etti
10:34ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden dünya dışı zeki yaşamın varlığına yeşil ışık
10:33Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
10:25Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
10:11Kovid-19 bu kez bağırsağa yapıştı
10:06Çin'de Bekarlar Günü satışları rekor kırdı