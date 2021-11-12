https://tr.sputniknews.com/20211112/park-halindeki-otomobilde-cakmak-gazi-tupu-patladi-2-yarali-1050755460.html

Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:41+0300

2021-11-12T23:41+0300

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türkiye

denizli

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çakmak gazı

çakmak

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Denizli'nin Çivril ilçesinde, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişi çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada tüp patladı.Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.Patlamada araçta bulunan 17 yaşındaki O.E.D ve 18 yaşındaki T.Y.A yaralandı.Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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