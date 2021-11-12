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Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı
Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T23:41+0300
2021-11-12T23:41+0300
2021-11-12T23:41+0300
türkiye
denizli
patlama
yaralı
çakmak gazı
çakmak
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Denizli'nin Çivril ilçesinde, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişi çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada tüp patladı.Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.Patlamada araçta bulunan 17 yaşındaki O.E.D ve 18 yaşındaki T.Y.A yaralandı.Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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denizli, patlama, yaralı, çakmak gazı, çakmak
Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişi çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada tüp patladı.
Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.
Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Patlamada araçta bulunan 17 yaşındaki O.E.D ve 18 yaşındaki T.Y.A yaralandı.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.