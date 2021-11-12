https://tr.sputniknews.com/20211112/rusya-ordusu-karadenizde-natoya-ait-6-ucaga-eslik-etti---1050739946.html

Rusya ordusu, Karadeniz’de NATO’ya ait 6 uçağa eşlik etti

Rusya ordusu, Karadeniz’de NATO’ya ait 6 uçağa eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus askerleri Rusya sınırları yakınlarında yapılan keşif uçuşları da dahil olmak üzere ABD ve NATO’nun... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T15:04+0300

2021-11-12T15:04+0300

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Bakanlığın açıklamasında, “NATO ülkelerinin Karadeniz’de Rusya sınırları yakınlarındaki keşif uçuşları artmaya devam ediyor. Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait radar sistemleri Karadeniz semalarında son 24 saatte NATO’ya ait 6 keşif uçağı tespit etti ve bu uçaklara eşlik etti” ifadeleri kullanıldı. Kalibr füzeleri donanımına sahip Pavel Derjavin isimli devriye gemisi de Karadeniz’deki ABD gemilerinin eylemlerini takip etme görevine başladı. Bunun yanı sıra Karadeniz filosundan ‘Moskva’ kruvazörü ve ‘Amiral Essen’ fırkateyni devriyesine devam ediyor. Bakanlık ABD’nin Karadeniz sularındaki saldırgan askeri faaliyetlerini bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit olarak değerlendiriyor. Açıklamada, ABD’nin eylemlerinin gerçek amacının, Kiev’in Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizi güç kullanarak çözmesi durumunda, kullanılacak askeri harekat alanını incelemek olduğu belirtildi.

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