Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı

Ataşehir'de Başak Cengiz'in, samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı, Show Haber'de ortaya çıktı.



İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi. Saldırı sonrası polisin yaptığı operasyonla evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından tutuklandı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.