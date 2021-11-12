https://tr.sputniknews.com/20211112/selvi-erdogan-karamollaoglu-gorusmesinden-rahatsiz-olanlar-koltuk-uzerinden-kriz-cikarmaya-calisti-1050726514.html

Selvi: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden rahatsız olanlar, koltuk üzerinden kriz çıkarmaya çalıştı

Selvi: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden rahatsız olanlar, koltuk üzerinden kriz çıkarmaya çalıştı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T09:30+0300

2021-11-12T09:30+0300

2021-11-12T09:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

türkiye

saadet partisi

temel karamollaoğlu

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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Karamollaoğlu’nu üçlü koltuğa oturmaya davet etmesine dikkat çekerek, "Hatta görüşmeden sonra Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden rahatsız olanlar, sosyal medyada koltuk görüntüsü üzerinden bir kriz çıkarmaya çalıştı. Doğrusu ben de bu durumun istismar edileceğini düşünerek keşke daha dikkatli olunsaydı diye düşündüm. Benim kaygım sosyal medyadaki zehirli dilden ziyade Saadet Partisi tabanının bundan incinmesi endişesine dönüktü" dedi.Karamollaoğlu ile görüşmesinde ilk olarak koltuk konusunu sorduğunu dile getiren Selvi, "Temel Karamollaoğlu, 'Ben o konuya girmeyi bile doğru bulmuyorum” diye söze başladı. Cumhurbaşkanı ile 2 saat 20 dakika süren çok kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyledi. “Bazı konularda aynı, bazı konularda farklı düşündüğümüz ortaya çıktı ama çok olumlu bir görüşme yaptık. Ben o koltuk işini ise istiskal edici (rencide edici) bir hareket olarak görmedim' dedi." ifadesini kullandı.Erdoğan ile Karamollaoğlu arasındaki diyaloğu zehirlemeye çalıştılarSelvi koltuk konusunu şu sözlerle değerlendirdi:İttifak konusu konuşuldu mu?Selvi Karamollaoğlu ile görüşmesinde ittifak konusu gündeme geldi mi diye sorduğunu da belirtti ve "Bu görüşmede tüm dikkatler ittifak konusuna çevrilmişti. Karamollaoğlu’na, 'İttifak konusu gündeme geldi mi?' diye sordum. Aynen şu karşılığı verdi: 'Elbetteki gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizden destek olmamızı istedi. Ben de yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. Amerika’da da başkanlık sistemi var ama denge ve denetleme sistemleri de güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var ama siyasi istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz dedi. Biz prensip olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok konuşmayı doğru bulmuyoruz'" dedi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, saadet partisi, temel karamollaoğlu