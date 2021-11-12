https://tr.sputniknews.com/20211112/silahiyla-domuzlari-vurmak-isteyen-coban-kendini-yaraladi-1050723252.html

Silahıyla domuzları vurmak isteyen çoban kendini yaraladı

Silahıyla domuzları vurmak isteyen çoban kendini yaraladı

Elazığ’da bir çoban, domuz sürüsüne ateş etmek isterken kendisini vurdu. Kolundan yaralanan çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

elazığ

silah

çoban

domuz

tedavi

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Elazığ'ın Maden ilçesi Altıntarla köyünde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Z.T., karşısına çıkan domuz sürüsüne ateş etmek istedi. İHA'nın haberine göre o sırada tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışan T., silahın bir anda ateş alması ile kolundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çoban, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

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elazığ, silah, çoban, domuz, tedavi