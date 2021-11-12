https://tr.sputniknews.com/20211112/takim-arkadasini-dovdurten-psgli-kadin-futbolcu-aminata-diallo-serbest-birakildi-1050738231.html
Takım arkadaşını dövdürten PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo serbest bırakıldı
Takım arkadaşını dövdürten PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo serbest bırakıldı
Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Aminata Diallo, Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından polis tarafından serbest bırakıldı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:26+0300
2021-11-12T14:26+0300
2021-11-12T14:26+0300
spor
saldırı
futbol
paris saint-germain (psg)
aminata diallo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050738080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc6363fa574f2b190798ffd7f0b0b5f.jpg
Fransız Paris Saint Germain'in (PSG) kadın futbol takımında 26 yaşındaki futbolcu Aminata Diallo, 31 yaşındaki takım arkadaşı Kheira Hamroui'nin çarşamba günü Versailles yakınlarındaki evinde saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak gözaltına alınmasının ardından bu sabah serbest bırakıldı.PSG, Diallo'nun gözaltına alındığını ve olayın başka bir oyuncuya saldırıyla ilgili olduğunu kabul eden kulüp, polis ekipleriyle işbirliği yapıldığının belirtildiği açıklamada başka bir detay verilmedi. Saldırı, 4 Kasım akşamı PSG'li futbolcuların yer aldığı bir yemekten sonra gerçekleşti. Yemekten sonra Diallo, Hamroui'yi evine götürmeyi teklif etti.İkili Hamroui'nin evine yaklaştığında, iki maskeli adam arabayı durdurdu ve PSG'li futbolcuyu demir çubuklarla dövdü. Saldırının birkaç dakika sürdüğü ve ardından saldırganların kaçtığı tahmin ediliyor.Kulüp içerisinden AFP'ye konuşan bir kişi, Diallo'nun saldırı sırasında iki kişi tarafından etkisiz hale getirildiği, ancak herhangi bri yaralanma yaşamadığını söyledi. İki adamın arabayı nasıl durdurduğu veya Diallo'nun nasıl etkisiz hale getirildiği belli değil.
https://tr.sputniknews.com/20211111/takim-arkadasini-dovdurten-psgli-kadin-futbolcu-aminata-diallo-gozaltina-alindi-1050689510.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050738080_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b7f80790d863408214288342d3bbf4dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saldırı, futbol, paris saint-germain (psg), aminata diallo
Takım arkadaşını dövdürten PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo serbest bırakıldı
Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Aminata Diallo, Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından polis tarafından serbest bırakıldı.
Fransız Paris Saint Germain'in (PSG) kadın futbol takımında 26 yaşındaki futbolcu Aminata Diallo, 31 yaşındaki takım arkadaşı Kheira Hamroui'nin çarşamba günü Versailles yakınlarındaki evinde saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak gözaltına alınmasının ardından bu sabah serbest bırakıldı.
PSG, Diallo'nun gözaltına alındığını ve olayın başka bir oyuncuya saldırıyla ilgili olduğunu kabul eden kulüp, polis ekipleriyle işbirliği yapıldığının belirtildiği açıklamada başka bir detay verilmedi.
Saldırı, 4 Kasım akşamı PSG'li futbolcuların yer aldığı bir yemekten sonra gerçekleşti. Yemekten sonra Diallo, Hamroui'yi evine götürmeyi teklif etti.
İkili Hamroui'nin evine yaklaştığında, iki maskeli adam arabayı durdurdu ve PSG'li futbolcuyu demir çubuklarla dövdü. Saldırının birkaç dakika sürdüğü ve ardından saldırganların kaçtığı tahmin ediliyor.
Kulüp içerisinden AFP'ye konuşan bir kişi, Diallo'nun saldırı sırasında iki kişi tarafından etkisiz hale getirildiği, ancak herhangi bri yaralanma yaşamadığını söyledi. İki adamın arabayı nasıl durdurduğu veya Diallo'nun nasıl etkisiz hale getirildiği belli değil.