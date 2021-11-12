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Tayvan'da ikinci doz Pfizer aşısının 12-17 yaş aralığında kullanımı durduruldu
Tayvan'da ikinci doz Pfizer aşısının 12-17 yaş aralığında kullanımı durduruldu
Tayvan'da sağlık yetkilileri, kalp kası iltihabına neden olduğu endişesiyle Pfizer-BioNTech aşısına kısıtlama getirerek, aşının ikinci dozunun 12 ile 17 yaş... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T09:33+0300
2021-11-12T09:34+0300
koronavirüs
tayvan
gençler
kovid-19
koronavirüs aşısı
miyokardit
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Tayvan'da Merkezi Salgın Komuta Merkezi (CECC) Başkanı Chen Shih-chung, sağlık uzmanlarından oluşan danışma kurulunun, miyokardit (kalp kası iltihabı) riskini artırabileceği endişesiyle Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunun 12-17 yaş aralığı için kullanımını askıya almaya karar verdiğini duyurdu.Yerel basında çıkan haberlere göre Chen, yaptığı açıklamada, Sağlık ve Refah Bakanlığı Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin bu yaş grubuna ikinci doz Pfizer aşısı uygulanmasını 2 haftalığına durdurmaya karar verdiğini ve bu süre zarfında uzmanlar ve Hastalık Kontrol Merkezleri'nin (CDC) gözlemlerde bulunacağını belirtti.Yetkililer, nihai kararı miyokardit rastlanan 16 vaka üzerindeki incelemelerin ardından verecek.Nihai karardan önce diğer ülkelerdeki verilerden de yararlanılacağını kaydeden Chen, şu an Hong Kong ve Britanya dışındaki tüm ülkelerde, 12-17 yaş arasındaki çocuklara 2 doz aşı yapıldığını da sözlerine ekledi.Bununla birlikte Chen, aşının 5-11 yaş aralığına uygulanmasına onay verilip verilmeyeceği konusunun henüz gündemde olmadığını, miyokardit endişesiyle başlatılan araştırma sürenin sonlanmasını beklediklerini dile getirdi.mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşının daha önce miyokardit ve perikardit (kalp zarı iltihabı) vakalarında rolü olduğu ortaya çıkmıştı.ABD'de elde edilen verilere göre, ikinci Pfizer aşısı olan gençlerin miyokardit yaşama riski, birinci dozu olanlardan 10 kat daha yüksek.Diğer yandan bir dizi ülke daha, gençlere yönelik aşı politikasında, sözgelimi riskler nedeniyle değişikliğe gidiyor.Hong Kong ve Britanya da miyokardit endişesiyle, Pfizer aşısının ikinci dozunun 12-18 yaş aralığında kullanımını durdurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210710/abden-pfizer-ve-moderna-asilari-sonrasi-kalp-kasi-iltihabi-riski-uyarisi-1044937105.html
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tayvan, gençler, kovid-19, koronavirüs aşısı, miyokardit

Tayvan'da ikinci doz Pfizer aşısının 12-17 yaş aralığında kullanımı durduruldu

09:33 12.11.2021 (güncellendi: 09:34 12.11.2021)
© REUTERS / Behrouz MehriPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Behrouz Mehri
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Tayvan'da sağlık yetkilileri, kalp kası iltihabına neden olduğu endişesiyle Pfizer-BioNTech aşısına kısıtlama getirerek, aşının ikinci dozunun 12 ile 17 yaş arası için kullanımını durdurdu.
Tayvan'da Merkezi Salgın Komuta Merkezi (CECC) Başkanı Chen Shih-chung, sağlık uzmanlarından oluşan danışma kurulunun, miyokardit (kalp kası iltihabı) riskini artırabileceği endişesiyle Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunun 12-17 yaş aralığı için kullanımını askıya almaya karar verdiğini duyurdu.
Yerel basında çıkan haberlere göre Chen, yaptığı açıklamada, Sağlık ve Refah Bakanlığı Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin bu yaş grubuna ikinci doz Pfizer aşısı uygulanmasını 2 haftalığına durdurmaya karar verdiğini ve bu süre zarfında uzmanlar ve Hastalık Kontrol Merkezleri'nin (CDC) gözlemlerde bulunacağını belirtti.
Yetkililer, nihai kararı miyokardit rastlanan 16 vaka üzerindeki incelemelerin ardından verecek.
Nihai karardan önce diğer ülkelerdeki verilerden de yararlanılacağını kaydeden Chen, şu an Hong Kong ve Britanya dışındaki tüm ülkelerde, 12-17 yaş arasındaki çocuklara 2 doz aşı yapıldığını da sözlerine ekledi.
Bununla birlikte Chen, aşının 5-11 yaş aralığına uygulanmasına onay verilip verilmeyeceği konusunun henüz gündemde olmadığını, miyokardit endişesiyle başlatılan araştırma sürenin sonlanmasını beklediklerini dile getirdi.
mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşının daha önce miyokardit ve perikardit (kalp zarı iltihabı) vakalarında rolü olduğu ortaya çıkmıştı.
ABD'de elde edilen verilere göre, ikinci Pfizer aşısı olan gençlerin miyokardit yaşama riski, birinci dozu olanlardan 10 kat daha yüksek.
Diğer yandan bir dizi ülke daha, gençlere yönelik aşı politikasında, sözgelimi riskler nedeniyle değişikliğe gidiyor.
Hong Kong ve Britanya da miyokardit endişesiyle, Pfizer aşısının ikinci dozunun 12-18 yaş aralığında kullanımını durdurmuştu.
Aile hekimliği / Biontech - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2021
DÜNYA
AB’den Pfizer ve Moderna aşıları sonrası ‘kalp kası iltihabı riski’ uyarısı
10 Temmuz, 19:15
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