https://tr.sputniknews.com/20211112/togg-c-segment-sedan-calismalarina-da-basladi-1050730844.html

TOGG: 'C segment sedan' çalışmalarına da başladık

TOGG: 'C segment sedan' çalışmalarına da başladık

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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TOGG'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi.TOGG, 7 Kasım'da da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211108/togg-en-iyi-isverenler-listesine-girdi-1050584460.html

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türkiye, milli, otomobil, yerli otomobil, togg