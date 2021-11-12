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TOGG: 'C segment sedan' çalışmalarına da başladık
TOGG: 'C segment sedan' çalışmalarına da başladık
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T11:34+0300
2021-11-12T11:34+0300
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TOGG'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi.TOGG, 7 Kasım'da da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211108/togg-en-iyi-isverenler-listesine-girdi-1050584460.html
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TOGG: 'C segment sedan' çalışmalarına da başladık 11:34 12.11.2021 (güncellendi: 11:35 12.11.2021)
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi.
TOGG'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "
" dedi. C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık
TOGG, 7 Kasım'da da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyurmuştu.