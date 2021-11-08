https://tr.sputniknews.com/20211108/togg-en-iyi-isverenler-listesine-girdi-1050584460.html

TOGG, 'En iyi işverenler listesi'ne girdi

TOGG, 'En iyi işverenler listesi'ne girdi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika alarak "En İyi İşverenler Listesi"ne girdi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T13:43+0300

2021-11-08T13:43+0300

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türkiye

işveren

togg

gürcan karakaş

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TOGG tarafından yapılan açıklamada, klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturan şirketin, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiği, uluslararası bir sertifikayla tescillediği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, yeni bir organizasyon olmalarına rağmen, güven ve aidiyet duygusunun şirket kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.Karakaş, "Great Place to Work araştırmasına stratejik hedeflerimiz dahilinde global bir platformda güçlü ve gelişime açık alanlarımızı kıyaslamalı olarak görmek amacıyla katıldık ama sonuç bundan fazlası oldu. Genç bir şirket olarak araştırmaya katıldığımız ilk yılda bu başarıya ulaşmamız kurum kültürü inşasında doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından da önemli." ifadelerini kullandı.TOGG'da alışılmadık bir biçimde örgütlendiklerini aktaran Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:"Farkımız, çalışanlarımızın uzmanlığına duyduğumuz güvenden kaynaklanıyor. Merkezi olmayan, otonom çalışabilen, mutabakat kültürüne dayalı kararlar alabilen ve kendi kendini organize eden çevik ekipler oluşturuyoruz. Bizim için kararların şekillenmesinde hiyerarşiden çok argümanların gücü önem taşıyor. Çevikliğe engel olabilecek uygulamalara yer vermiyoruz. Bu yüzden klasik hiyerarşik yapı ve unvanlar kullanmıyoruz. Aynı şekilde yetenekleri de belirli görev tanımlarıyla sınırlandırmıyoruz. Herkes, en güçlü olduğu yetkinlik ve çalışma alanlarının yanı sıra bilgisi dahilindeki konularla ilgili çalışma, kendini geliştirme ve resmin bütününü görme fırsatına sahip. Kurduğumuz bu yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını Great Place to Work Enstitüsü'nden gelen sonuçlarla tescillemiş olduk. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz."

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işveren, togg, gürcan karakaş