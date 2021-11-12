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https://tr.sputniknews.com/20211112/ugandada-bombaya-cekicle-vuran-hurdaci-hayatini-kaybetti-1050733520.html
Uganda'da bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti
Uganda'da bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti
Uganda'da bulduğu eski bombaya çekiçle vuran hurdacı, patlama sonucu hayatını kaybetti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:38+0300
2021-11-12T12:38+0300
2021-11-12T12:38+0300
bomba
uganda
dünya
patlama
çekiç
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Uganda'daki patlama, Alfred Mandela isimli hurdacının bulduğu bir yığın hurda metali çekiçle düzelttiği sırada yaşandı.Olaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini söyledi.Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.Bombanın nereden bulunduğu ise henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211103/ugandaya-giden-5-kadin-futbolcu-kayboldu-1050449740.html
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bomba, uganda, patlama, çekiç
Uganda'da bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti
Uganda'da bulduğu eski bombaya çekiçle vuran hurdacı, patlama sonucu hayatını kaybetti.
Uganda'daki patlama, Alfred Mandela isimli hurdacının bulduğu bir yığın
hurda metali çekiçle düzelttiği sırada yaşandı.
Olaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini söyledi.
Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.
Bombanın nereden bulunduğu ise henüz bilinmiyor.