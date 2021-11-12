https://tr.sputniknews.com/20211112/ugandada-bombaya-cekicle-vuran-hurdaci-hayatini-kaybetti-1050733520.html

Uganda'da bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti

Uganda'da bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti

Uganda'da bulduğu eski bombaya çekiçle vuran hurdacı, patlama sonucu hayatını kaybetti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:38+0300

2021-11-12T12:38+0300

2021-11-12T12:38+0300

bomba

uganda

dünya

patlama

çekiç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733402_0:0:668:375_1920x0_80_0_0_fd358f6b600c27532985a5a0a8b66def.png

Uganda'daki patlama, Alfred Mandela isimli hurdacının bulduğu bir yığın hurda metali çekiçle düzelttiği sırada yaşandı.Olaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini söyledi.Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.Bombanın nereden bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211103/ugandaya-giden-5-kadin-futbolcu-kayboldu-1050449740.html

uganda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bomba, uganda, patlama, çekiç