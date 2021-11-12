https://tr.sputniknews.com/20211112/ukrayna-sinirimizi-gececek-olan-gocmenler-belarusa-veya-ulkelerine-iade-edilecek-1050749034.html

Ukrayna: Sınırımızı geçecek olan göçmenler Belarus’a veya ülkelerine iade edilecek

Ukrayna: Sınırımızı geçecek olan göçmenler Belarus’a veya ülkelerine iade edilecek

Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Belarus’taki göçmenlerin Ukrayna’ya geçmesi durumunda bu kişileri geri Belarus’a veya ülkelerine göndermek için meşru... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T19:22+0300

2021-11-12T19:22+0300

2021-11-12T19:22+0300

savunma

polonya

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ukrayna

göçmen krizi

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Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi Sözcüsü Andrey Demçenko, bugün gerçekleşen ‘Lukaşenko’nun göç istilası: AB’ye karşı hibrit savaşının amaçları ve haber desteği’ başlıklı bir toplantıda, Belarus’taki göçmenlerin Ukrayna sınırını geçmesi durumunda atılacak adımlara ilişkin soruya, “Bu durumda doğal olarak Belarus ile aramızda yürürlükte olan iade mekanizmasına başvurulacak” dedi.Demçenko, “Ancak Belarus’un, bu göçmenleri geri almama gibi bir adım atma olasılığı da var. Bu durumda yabancıları sınır dışı etme ve vatandaşı olduğu ülkelerine veya üçüncü ülkelere gönderme mekanizmalarından yararlanılabilir” ifadesini kullandı.Halihazırda Ukrayna-Belarus sınırındaki durumun sakin ve kontrol altında olduğunu söyleyen Ukraynalı yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınıra gelen veya sınırı geçen küçük veya büyük yasadışı göçmen gruplarını tespit etmedik. Aynı zamanda, Polonya ve Litvanya’daki durumu, bu ülkelerin sınırlarına Belarus yönünden hücum eden göçmenlerin sayısını göz önünde bulundurarak Ukrayna buna hazır olmalı. Sınırlarımıza güvenli koruma sağlamalı ve ülkeye yasadışı göçmenlerin kontrolsüz akınını engellemeliyiz. Ukrayna sınırının güvenliği aslında Avrupa sınırlarının güvenliğidir.”Ukrayna-Belarus sınırına ek olarak yaklaşık 8 bin 500 asker ve özel teçhizat gönderildiğini bildiren Demçenko, sınırın ayrıca termal görüntüleme sistemleri ve insansız hava araçlarıyla donatıldığını belirterek, “İstihbarat ve sınır muhafaza servisi mensuplarından alınan bilgiler aktif olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Belarus sınırında koruyucu yapıları artırma süreci başlatıldı” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/ukrayna-siginmacilar-sinirimiza-gelirse-sert-mudahalede-bulunuruz-1050673537.html

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