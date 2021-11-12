https://tr.sputniknews.com/20211112/valilik-kovid-19-hastalarinin-yogun-bakim-ilaclarinin-fotografini-paylasip-asi-cagrisi-yapti-1050752814.html

Valilik, Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ilaçlarının fotoğrafını paylaşıp aşı çağrısı yaptı

Valilik, Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ilaçlarının fotoğrafını paylaşıp aşı çağrısı yaptı

Çankırı Valiliği, yoğun bakımda yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastaların bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafını paylaşarak, aşı çağrısında... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T21:44+0300

2021-11-12T21:44+0300

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yaşam

çankırı

aşı

koronavirüs

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Valiliğin Twitter hesabındaki paylaşımında, yoğun bakımdaki hastalara verilen ilaçların görsellerine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:"Bu ilaçlar hastanemizde yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastamızın bir günde kullandığı tüm ilaçlar. Bu kadar ilacı bir günde kullanmak ister miydiniz? Cevabınız 'Hayır' ise sizi hemen bugün aşı olmaya davet ediyoruz. Karar sizin."

çankırı

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çankırı, aşı, koronavirüs