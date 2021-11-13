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ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a 'Kongreyi tahkir' suçlamasıyla dava açtı
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a 'Kongreyi tahkir' suçlamasıyla dava açtı
ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçundan dava açıldığını duyurdu. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T02:49+0300
2021-11-13T02:49+0300
dünya
donald trump
abd adalet bakanlığı
kongre
steven bannon
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, davanın, Bannon'ın 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan özel komitenin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle açıldığı belirtildi.ABD Kongresi'ndeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığına havale ettiği kaydedildi.ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığı'na havale eden bir tavsiye kararı almıştı.Genel Kurulda 202 "hayır" oyuna karşı 229 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor.'Kongreyi tahkir' suçu nedir?ABD kanunlarına göre, Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.
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donald trump, abd adalet bakanlığı, kongre, steven bannon

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a 'Kongreyi tahkir' suçlamasıyla dava açtı

02:49 13.11.2021
© REUTERS / Carlos BarriaDonald Trump-Steve Bannon
Donald Trump-Steve Bannon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçundan dava açıldığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, davanın, Bannon'ın 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan özel komitenin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle açıldığı belirtildi.
ABD Kongresi'ndeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığına havale ettiği kaydedildi.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığı'na havale eden bir tavsiye kararı almıştı.
Genel Kurulda 202 "hayır" oyuna karşı 229 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor.
'Kongreyi tahkir' suçu nedir?
ABD kanunlarına göre, Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.
Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.
Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.
Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.
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