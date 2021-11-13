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https://tr.sputniknews.com/20211113/aurus-gokyuzune-cikacak-putinin-limuzinin-markasi-altinda-vip-ucak-uretilecek-1050758899.html
Aurus gökyüzüne çıkacak: ‘Putin’in limuzinin’ markası altında VIP uçak üretilecek
Aurus gökyüzüne çıkacak: ‘Putin’in limuzinin’ markası altında VIP uçak üretilecek
Rusya’nın ilk lüks segment araç projesi olan Aurus markası altında SuperJet temel alınarak VIP bir uçak üretilecek. Birleşik Uçak Şirketi (OAK) uçağın... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T02:31+0300
2021-11-13T02:31+0300
dünya
vladimir putin
uzay
limuzin
aurus
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RBK sitesinin aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’de başkanlık yemin törenine geldiği yerli ve zırhlı limuzin Aurus Senat’ın ‘uçan bir arkadaşı’ olacak.Aurus markası altında Superjet uçağı temel alınarak VIP bir uçak üretilecek. OAK şirketi uçağı gelecek yıl sertifikalandırmayı planlıyor.Aurus Business Jet (ABJ) uçağı önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’deki havacılık fuarında tanıtılacak. Uçağın nasıl donanımlara sahip olacağı şimdilik belirsiz ancak içerisinde duş almak için bir bölüm ve yüksek hızlı internet olacağı biliniyor.Uçağın fazladan bir yakıt sistemine sahip olacağı ve bu sayede yakıt takviyesi olmadan 7 bin kilometreden fazla bir mesafeyi kat edebileceği aktarılıyor. Bu arada Superjet 100 yolcu uçağı yaklaşık 4.5 bin kilometrelik bir mesafede seyredebiliyor.Uçağın başlıca hedef kitlesinin devlet kurumu yetkilileri, holding, şirket yöneticileri ve uzun mesafelerde seyahat etmek durumunda kalan gösteri dünyasından isimler olması bekleniyor.Bu arada Aurus Business Jet’in fiyatının ne olacağı açıklanmıyor, ancak bunun müşterinin uçakla ilgili tercihleri doğrultusunda değişebileceği belirtiliyor. RBK’ya konuşan kaynaklara göre, yalnızca uçak içindeki düzenleme çalışmaları 900 milyon rubleye (123.7 milyon TL) mal olabilir.
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vladimir putin, uzay, limuzin, aurus

Aurus gökyüzüne çıkacak: ‘Putin’in limuzinin’ markası altında VIP uçak üretilecek

02:31 13.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAurus
Aurus - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Sputnik
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Rusya’nın ilk lüks segment araç projesi olan Aurus markası altında SuperJet temel alınarak VIP bir uçak üretilecek. Birleşik Uçak Şirketi (OAK) uçağın sertifikalandırılması sürecini gelecek yıl tamamlamayı planlıyor.
RBK sitesinin aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’de başkanlık yemin törenine geldiği yerli ve zırhlı limuzin Aurus Senat’ın ‘uçan bir arkadaşı’ olacak.
Aurus markası altında Superjet uçağı temel alınarak VIP bir uçak üretilecek. OAK şirketi uçağı gelecek yıl sertifikalandırmayı planlıyor.
Aurus Business Jet (ABJ) uçağı önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’deki havacılık fuarında tanıtılacak. Uçağın nasıl donanımlara sahip olacağı şimdilik belirsiz ancak içerisinde duş almak için bir bölüm ve yüksek hızlı internet olacağı biliniyor.
Uçağın fazladan bir yakıt sistemine sahip olacağı ve bu sayede yakıt takviyesi olmadan 7 bin kilometreden fazla bir mesafeyi kat edebileceği aktarılıyor. Bu arada Superjet 100 yolcu uçağı yaklaşık 4.5 bin kilometrelik bir mesafede seyredebiliyor.
Uçağın başlıca hedef kitlesinin devlet kurumu yetkilileri, holding, şirket yöneticileri ve uzun mesafelerde seyahat etmek durumunda kalan gösteri dünyasından isimler olması bekleniyor.
Bu arada Aurus Business Jet’in fiyatının ne olacağı açıklanmıyor, ancak bunun müşterinin uçakla ilgili tercihleri doğrultusunda değişebileceği belirtiliyor. RBK’ya konuşan kaynaklara göre, yalnızca uçak içindeki düzenleme çalışmaları 900 milyon rubleye (123.7 milyon TL) mal olabilir.
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